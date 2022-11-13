恐怖！女生拔牙舌底被鑽大洞　棉花棒可插到底　牙醫一句回應傻眼

看牙醫是不少人的噩夢，台灣有網民分享一次拔牙的慘痛經歷，她指早前到牙醫診所拔牙，待麻醉藥消退後，發現舌頭下竟穿了一個大洞，傷口深到「棉花棒都可插到底」，怎料牙醫竟表示「破皮而已」，讓她傻眼。照片震驚網民，大家紛紛留言勸喻樓主趕快到醫院看診，或要縫合才避免受到感染。



台女指早前到牙醫診所拔牙，待麻醉藥消退後，發現舌頭下竟穿了一個大洞，傷口深到「棉花棒都可插到底」，怎料牙醫竟表示「破皮而已」。（FB「爆料公社」影片截圖）

「遇到無醫德的醫生，也是醉了。」該女網民在facebook群組「爆料公社」發文申訴，指日前到牙科診所拔牙，過程中牙醫要先破壞假牙，卻不小心滑手，直接在舌下鑽破一個大洞。事後牙醫沒有給她藥膏，待麻醉藥退後，她連喝開水都痛到快哭。

樓主忍不住回去找牙醫，才給她藥膏，「我憤怒指責他，早上如果給我藥膏，我就不用再跑這趟了」，惟牙醫竟回應稱「破皮而已」，令她超傻眼，「傷口深到棉花棒頭，都可以插到底了，是破皮而已嗎？懷疑人生…」。

從影片可見，樓主舌底傷口面積異常大，差不多有一粒花生的大小。網民都感嘩然，認為傷口大得誇張，絕對不是牙醫所言的「破皮」，並着她趕快去看醫生，「快去醫院檢查，這傷口這樣很危險吧？」、「你很幸運沒有傷到血管，舌底有二條大血管；也很不幸運受傷了，這個大小應該要去縫合」、「像這種可以提告了，正常是要縫合才不會細菌感染」、「我舌下一點點破洞就痛到沒辦法吃東西了，妳這個也太誇張了吧」。