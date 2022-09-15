食月餅咬到3cm螺絲咬崩2隻牙　吃飯都覺酸痛　男子曝1情況更恐怖

中秋節當然要吃月餅，但有人卻吃到崩牙？內地1名男子日前吃月餅時，竟咬到1顆3厘米的螺絲，導致2顆牙齒受損，而最恐怖的是螺絲帽至今都沒找到，令他非常擔心會否藏在其他月餅裏。



內地1名男子日前吃月餅時，咬到1顆3厘米的螺絲，導致2顆牙齒受損。（網上圖片）

內地媒體報道，事發於上周日（11日），河南駐馬店1名男子進食月餅時，突然咬到1塊硬物，他初時以為自己是咬到月餅中的冰糖，還連續咬上幾口，令上下2顆牙齒都崩掉，後來才發現內裏原來是1顆螺絲。

受害男子表示，月餅是中秋節親戚送來的，大家都沒想過會發生這樣的事，2顆牙齒現在都有些鬆動，這幾天一直有些酸痛，都不敢吃硬東西，醫院後來開了些止痛藥給他。他還笑說「螺母（絲帽）還沒找到，擔心吃到螺母」。

他曾多次致電月餅生產商投訴，直至昨日（13日）才聯絡得上。生產商員工說會上報事件，後來再聯繫他並提出1000元賠償，但卻沒有解釋為何會出現螺絲，因此他已向消費者投訴熱線舉報。該生產商回覆媒體查詢時表示，已關注到此事，正在核實相關情況。

男子亦有在社交平台公開事發影片，並寫道：「驚不驚喜，意不意外，牙都給整壞了，我該找誰呀」。網民都表示「太可怕了」、「隔着熒幕都感覺到牙痛」，又笑言「見過五仁的，沒想到還有五金的」、「螺絲餡月餅，全國獨一份」。