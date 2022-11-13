港鐵事故｜列車甩門、炒扶手電梯　網民震驚：一定不能站這位置！

【港鐵／荃灣線／油麻地站／甩車門／扶手電梯】港鐵昨日（11月12日）起一連2天接連發生嚴重事故，包括尖沙咀站和柴灣站扶手電梯「炒梯」，以及荃灣線油麻地站列車車門飛脫。事件引來網民關注，紛紛表示震驚，「噚日爆電梯，今日爆車門…」、「好恐怖」；也有網民認為以後搭港鐵有一個位置一定不能站立，惹來其他網民共鳴。



港鐵油麻地站往中環方向今早（11月13日）9時許有列車「甩門」。（蔡正邦攝）

港鐵昨日起（11月12日）接連發生嚴重事故，包括扶手電梯「炒梯」及列車車門飛脫，詳情如下。

尖沙咀站扶手電梯「炒梯」



港鐵尖沙咀站昨日下午2時許，一條連接月台至大堂的扶手電梯發生故障，頂部的梳齒板突然整塊掀起，梯級亦凸起裂開，路面露出一條隙縫，而事發時扶手梯仍在向上運行，且有乘客正在使用，惟由於金屬碎片四散，乘客需大步檻過「炒梯」位置。

港鐵尖沙咀站昨日下午2時許，一條連接月台至大堂的扶手電梯發生故障。( Facebook 香港交通及突發事故報料區 UE Issac）

港鐵回覆表示，現場沒有乘客表示受傷，而職員隨即圍封該扶手電梯，並安排工程人員及承辦商調查及維修，經初步調查，有乘客的鞋「攝」在扶手電梯的梯級之間導致事件。

油麻地站車門飛脫



港鐵油麻地站往中環方向今早（11月13日）9時許有列車「甩門」，現場所見至少四道車門甩脫。

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港鐵公司車務營運及本地鐵路總管黃琨暐向受影響乘客致歉，經初步調查，港鐵車長在旺角站往油麻地行駛時有聽到聲響，至進入油麻地站月台位置時，前2卡車廂停下，檢查後發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀，共有2道車門移位。港鐵又說，涉事列車需回車廠檢驗，相信修理工作需要較長時間。

柴灣站扶手電梯「炒梯」



港鐵柴灣站今早（11月13日）11時45分發生扶手電梯故障。網上圖片見到，扶手電梯頂部的梳齒板整塊掀起，露出一條大隙縫，旁邊有金屬零件散落地上，一名港鐵職員到場了解情況。

網民震驚：真係唔好挨車門！



港鐵嚴重事故接二連三，網民紛紛表示震驚，「噚日又有（炒梯），今日又有（炒梯），加多單甩車門…」、「好恐怖…」、「噚日爆電梯，今日爆車門…聽日會到邊個站…？」。

也有網民認為，事故反應以後搭港鐵「真係唔好挨車門」，惹來其他網民共鳴，「隨時好似度門咁，成個人卡住咗喺車同玻璃中間…」。但也有網民無奈道，「朝早返工時間冇得揀…」、「有得坐邊個想挨車門？」。