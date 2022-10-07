港鐵讓座爭執│台灣媽媽上《東張》哭訴被歪曲　指關愛座文化不同

【港鐵／讓座】2名媽媽帶3名小孩搭港鐵觸發的讓座爭執引起全城關注，涉事的「台灣媽媽」周四（10月6日）現身無綫（TVB）節目《東張西望》回應事件，哭訴爭執期間旁人不應拍攝其小孩，「真的沒有一個家長可以接受」。「台灣媽媽」亦就事發時出手搶拍攝者手機的激動行為致歉，強調只是出於「防衛」，「我只是想要保護好我的孩子」，並非真的要搶手機。至於今次事件，「台灣媽媽」認為是香港與台灣的關愛座文化不同所致。



事件起因：讓座爭執片瘋傳│兩媽搭港鐵促男子讓座：小孩要坐！ 吵架搞到咁

2名媽媽現身無綫（TVB）節目《東張西望》回應事件，稱事件現時被歪曲。（《東張西望》畫面）

事緣周三（10月5日）網上瘋傳多段港鐵東鐵綫列車車廂爭執片段，據指當日近下午1時，2名媽媽帶同3名小孩上車，有人要求男乘客讓座予其同行小孩，惟男乘客沒有順應要求而觸發爭吵，情況相當激烈。事件導致港鐵列車要延遲開出，其中「台灣媽媽」不滿有其他乘客用手機拍攝到其小朋友模樣，一度出手想搶在場拍攝乘客手機，最終要報警處理，事警員調解後無人被捕。

片段引來網民熱議，一面倒批評2名媽媽行為，直斥「憑咩要讓座？」、「好聲好氣都可能考慮下，但唔係逼人讓囉，想舒服咪搭的士囉」、「重點係冇禮貌！」。

2名媽媽帶同3名小孩乘搭港鐵東鐵線列車，因讓座予小孩的問題引發爭執，事後多段短片在網上瘋傳。（影片截圖）

事發過程逐格睇▼▼▼

台灣媽媽現身回應：有沒有父母親可以接受小朋友被人錄影？



「台灣媽媽」重申不應拍攝她的小朋友，其間眼泛淚光哽咽。（《東張西望》畫面）

面對網民批評，2名媽媽事隔一天（10月6日）現身無綫（TVB）節目《東張西望》回應事件，稱事件現時被歪曲，「根本不是那個情況」。其中操廣東話的媽媽指出，當日她們2名媽媽帶着3名小孩上車，但沒有座位，「因為我本身係一個BBC，我係外國返嘅，咁我哋教育就係如果優先座，如果有需要（坐）就要問別人可唔可以畀坐…但因為好後生的女士起咗身，OK無問題，囡囡坐咗喺度，另外那些細路仔，呢位太太（台灣媽媽）都無坐的，到細路仔見我們個個都無得坐，佢都起身，讓返個座位出嚟。（之後）終於有2個位了，坐低就是段片開始錄的時候，所以好多人鬧那些是普通位，為什麼有需要（讓），根本不是那個情況」。

「台灣媽媽」則重申不應拍攝她的小朋友，「拍我就算了，還拍我的小孩，真的沒有一個家長可以接受」。「台灣媽媽」訴說過程時眼泛淚光，哽咽哭訴：「小孩被拍，試問一下，有沒有……有沒有家長，有沒有父母親可以接受小朋友被人家錄影，擺上網公審？然後我的小孩還很害怕，說為什麼你們一直罵……那兩個男生（男乘客）一直咒罵我們，而且旁邊一個戴帽子的男生，他自己一個位旁邊還擺很多袋子，那為什麼不給有需要的人，然後說我們錯了？」

「台灣媽媽」亦就其搶手機的激動行為致歉，但強調只是出於保護孩子的防衛動作，「我沒有想要搶你手機，或者是任何什麼事情」。她又認為，事件是香港與台灣的關愛座文化不同所致，「可能是因為我們（台灣）從小就被說我們關愛座是有需要的人去坐。我也知道那些上班的人也很累，也可能女生會可能不舒服，那我們也會有不舒服的時候，我們可以需要坐時就說『不好意思，可不可以讓我們坐一下』」。

2名媽媽事發後亦有在社交媒體上澄清事件，認為不應受到這般對待，形容事件已造成在香港的台灣人強烈不滿，「真心不希望因為誤會而造成台港之間的隔閡」。

2名媽媽事發後亦有在社交媒體上澄清事件，認為不應受到這般對待，形容事件已造成在香港的台灣人強烈不滿。 (影片截圖)

港鐵周三（9月６日 ）回覆《香港01》查詢時則說，當日中午約12時53分，1架東鐵綫列車由大埔墟站駛往大學站途中，有乘客按下緊急掣，向車長表示車廂内有乘客爭執，車長隨即通知車務控制中心，車務控制中心安排職員在大學站上車了解情況，並報警求助。港鐵續說，職員上車後一直嘗試調停相關乘客，警方其後亦有在車上及車站處理，相關乘客停止爭執後離開車站。港鐵呼籲乘客乘車時互相禮讓，一同維持友善乘車環境。