驚悚！祖母帶2孫女躺停車場乘涼　下秒悲劇了　被車輾過下場凄慘

天氣炎熱難耐，但外出乘涼亦要注意所選地方，以免意外發生！內地有祖母帶同2名孫女到地下停車場乘涼，其間2名女童躺在路中心的地墊上玩耍，沒料到下一刻有私家車駛到直接輾過2名女童。整個驚悚過程被拍下並引起熱議，據報其中一名女童左腿股骨粉碎骨折，留院20多天才能出院。



2名女童躺在路中心的墊上玩耍，沒料到下一刻被私家車直接輾過。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事件於一個月前發生，地點在四川遂甯市大英縣某社區地下停車場。從網上流傳的閉路電視畫面見到，當時2名女童正躺在一張地墊上玩耍，旁邊還有多名老人在休息、玩「啤牌」。

沒想到下一秒卻發生悲劇，有白色私家車駛至，並直接輾過2名女童。旁邊的老人都看呆了眼，但見到有一名女子心急衝出，相信就是2名女童的祖母。

+ 2

據報道，事件中年齡較大的6歲女童事後左腿股骨粉碎骨折，留院治療20多天才出院，至今只能躺在床上休養；年紀較小的3歲女童雖然也被車輪碾到，但只是擦傷，目前無大礙。

大英縣交警大隊表示，地下車庫是公共區域，依照道路交通安全法，判定車主和監護人需承擔同等責任。物業管理公司則說，事發後已加強管理，現在沒有人再到地下停車場乘涼。

事件引來網民熱議，斥責家長不負責任，「這怪家長吧，誰也想不到地庫死角有倆孩子」、「這完全家長不負責任好吧」、「大人們能不能都長點心」。也有網民認為現場環境難以作出反應，感嘆司機倒楣，「車主委屈了」、「車主也太慘了吧」，但有網民反駁司機有責任注意路面安全，認同「責任（與家長）一人一半」。