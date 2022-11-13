離譜！履歷表被當面撕碎　求職女感侮辱　1原因不接受公司道歉

內地1名求職者見工時，被面試人員當場撕爛履歷，自覺是「遭遇人生恥辱時刻」，並在網上分享這段「慘痛」經歷。貼文一出被瘋傳登上熱搜。而有關公司事後即使附上合理解釋，並多次聯絡事主當面道歉，但不獲接受。



內地女子見工時，面試人員在她面前撕碎其履歷表，令她感到十分侮辱。（示意圖／GettyImages）

綜合內媒報道，求職者小風（化名）原任職圖書出版公司，本來並無跳槽打算，但遇上公司合併調整被調職，加上有另一間圖書公司挖角，於是前往面試看看有否轉工機會。

小風在面試當日因太趕出門，忘記帶紙本履歷表，因此她提前在面試半小時到該公司，並獲職員幫她列印出履歷表。面試開始時，由於面試人員知道她並非有強烈轉工意欲，對方只是問了一些專業知識，並詢問小風現職公司的績效評核情況，由於小風覺得自己仍未離職，不便透露太多公司情況，於是拒答有關問題，雙方就此結束面試。

公司觲釋為保安理由才撕毀履歷表。（GettyImages）

此時，小風覺得該次面試讓她感到沒有安全感，於是問可否帶走履歷表，想不到對方站起後問「我可以撕了它嗎？」，便二話不說在她面前將履歷撕爛。小風感到十分侮辱，「你這樣太不尊重人了！」，便從對方手中接過已被撕碎的履歷表後離開。

事後該公司人事部亦知行為不妥，致電小風道歉，並提出當面向她致歉，但遭拒絕。公司解釋：「我們是為了銷毀履歷，因為履歷由公司列印，上面記錄了一些資訊，用意並不是要侮辱她，但面試人員沒顧及她的感受」。小風則只希望真正撕毀履歷表的人，站出來向她致歉。