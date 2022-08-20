求職詐騙│港女見工被問身高血型　再遭夾去辦單身證　最終咁甩身

近日柬埔寨、緬甸等東南亞國家人口販賣事件頻傳，港府亦證實收到港人求助，稱在當地人身自由受限，連串事件令求職詐騙更受到關注。有網民分享自己1次求職經歷，指數年前曾應徵婚禮統籌助理，人工待遇不錯，惟見工時被要求填寫身高、體重及血型，甚至被「夾去」婚姻註冊處辦單身證，令她感到奇怪，幸好最後都能成功脫身。



有網民分享數年前應徵婚禮統籌助理，人工待遇不錯，惟見工時被要求填寫身高、體重及血型，甚至被「夾去」婚姻註冊處辦單身證，令她感到奇怪。（資料圖片）

該網民投稿至facebook專頁「奴工處」，指近日聽見有港人墮入求職騙案，被帶往柬埔寨「賣豬仔」，令她憶起數年前1次求職經歷，當時在網上見到1間設於尖沙嘴的公司，正招聘婚禮統籌助理，人工待遇不錯，提供在職培訓，並以「可以坐商務位到大陸同海外工作」作招徠。

惟樓主應徵時卻感到不妥，她發現填資料表需要交代身高、體重及血型，遂向職員查問原因，對方則解釋由於員工到外國工作，公司需要幫忙購買保險，又稱「要攞出國工作證明聽講好嘥時間，要工作就要去政府部門辦單身證」。

有網民稱見工時被「夾去」婚姻註冊處辦單身證，幸好最終都能成功脫身。（示意圖，資料圖片）

其後樓主即被2名職員「夾去」尖沙嘴婚姻註冊處辦理單身證，她已深知不妙，欲「借尿遁」逃走，詎料其中1名女職員卻陪她一起去洗手間，並在門口把守，最終樓主聯絡到1名較年長的朋友前來接她離開，事情才告一段落。樓主表示，現在回想自己或許差點就被「賣豬仔」，因而希望公開經歷，讓正在找工作的「小薯」有所警惕。

大部分網民看完樓主的經歷都相信是求職騙案，並分析3大奇怪位，「問血型想割器官？」、「搞單身證？聽都未聽過」、「連去廁所都要陪你去，應該真係唔多正當」；亦有人認為公司疑似想用樓主的資料做假結婚；有網民則提醒這些涉及求職詐騙公司的辦公室多數設於尖沙嘴，籲大家特別小心。