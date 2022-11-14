租客欲退租搬往台北　房東太太奇招挽留　網民爆笑：逃不出手掌心

「阿姨，我不想努力了」真的是無處不在！網上流傳1張房東太太與租客的對話截圖，租客稱因工作關係須從台中搬往台北，所以打算退租，沒料到房東太太竟然為留住租客，計劃在台北買樓出租，此舉動讓人想入非非，不禁聯想房東太太是否對租客有意思。網民爆笑留言說，「永遠的房東太太」、「房東太太要的……是你的人」、「什麼房東太太，是老婆！」、「房東太太心想：我全台都有房，小鮮肉逃不出我手掌心」。



網上流傳1張房東太太與租客的對話截圖，房東太太竟然為留住租客，計劃在台北買樓出租。（fb專頁「爆料公社」圖片）

fb專頁「爆料公社」分享該張房東太太與租客對話截圖，租客傳訊息給房東太太稱「我工作要調到台北了，所以台中的這間房我要退了」，沒料到房東太太挽留他說，「沒關係啦，押金先不退，台北那我也有房子」。當大家以為房東太太可能覺得他是不錯的租客，剛好台北又有房子，打算互惠互利時，之後的對話才最讓人震驚。

租客接着稱自己是被調職到信義區，房東太太竟直白地說「喔，那裏我沒房。你等我，我明天買一間」，引來網民揣測意圖，笑言「只有我覺得案情不單純嗎？」、「阿姨我不想努力了！案例之一」、「房東太太有缺老公嗎？」、「先不說押金了，我們來談談聘金」、「去努力個一晚，可能直接買你名下了」、「下一句：房東太太，我想搬去你的心房」、「看樣子就算移民也擺脫不了房東太太」、「50年後：房東太太我要退休回老家了，沒關係，押金先不退，我在那邊有一間養老院」。

網民爆笑留言說，「永遠的房東太太」、「房東太太要的……是你的人」。（《向西聞記新春SP： 阿姨！我不想努力了！》劇照）

另有網民分享經驗稱，「我有遇過一次，本來租台中大里，要北上工作，要租台北南港，房東太太還真的有，住四年嫌太貴，要搬汐止，房東太太說我也有，又搬去她的房子，房東租客關係維持20年」。