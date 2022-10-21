男生曾被阿姨包養　識女友見家長準外母竟是「炮友」　即收這私訊

與準岳母曾是炮友關係的情節，竟然在現實中發生了！台灣有男網民日前發文，表示曾經在情傷後找過「地方的姨姨」包養，享受「被疼愛的感覺」，其中1名炮友阿姨更是帶給他「與霸總交往」的既視感，但後來他認為自己已經恢復心情，便斷了聯繫。他也找到了現任女友，順利交往至今，有了談婚論嫁打算，便相約雙方父母見面，詎料一見面發現，準岳母就是當年的「霸總炮友阿姨」！席間對方暗示要裝不認識，他亦一一照做。



樓主發文指與女友有了結婚的打算，日前第一次見女友家長，沒想到準岳母竟然就是曾經的「炮友阿姨」。（《社內相親》劇照）

該台男在Dcard以「曾經的阿姨快變我岳母了」為題發文，詳述過往的感情經歷，包括如何認識「阿姨」及被包養的過程，而一切都要從初戀說起。他表示初戀發生在大學，4年的大學回憶全都與初戀女友相關，然而畢業後因為工作忙碌只有周末才見面，感情轉淡。於是他便打算製造浪漫驚喜，偷偷到初戀女友家中找她。沒想到驚喜變驚愕，初戀女友的家門口竟然放着「一雙不認識的鞋子」，原來初戀女友早已琵琶別抱、另結新歡。

分手後的樓主深受情傷，內心空虛寂寞，即使朋友帶他認識女生，也完全沒有感覺，於是朋友就開玩笑叫他去找「姨姨」包養，然而朋友的玩笑話卻紮根在他心中，「我怎麼從沒想過，我想感受一下被疼愛的感覺」，於是他就「興沖沖地去找『地方媽媽』的網站」。

樓主指他的目標是找那些「有在運動的、還有點漂亮的」年長女性，在接下來的半年內，他確實認識了好幾個「姨姨」，她們並非全都直奔床事而去，而是會談工作、理想、未來，給他一種「單純的像約會」的感覺。

樓主指當時找年長女性包養時，遇到了女友的母親，對方「身材好、有運動，像30歲的姊姊」，不像是快50歲的女士。（《心靈的聲音》劇照）

這時樓主遇到了1名快50歲的「姨姨」，對方「身材好、有運動，像30歲的姊姊」，平日外出吃飯都是「阿姨」埋單，對方還會主動接他下班，「感覺就真的很像跟霸氣總裁交往的感覺」。但他們了解不深，樓主對她的感情狀況一概不知，「基本上就是很單純的床友」。如是者，當了半年的「炮友」，樓主感到自己心情也恢復得差不多，便主動結束關係，對方也很爽快地同意，此後再沒聯絡。

再後來，樓主認識了現在的未婚妻，他們是同事關係，都很「願意接受彼此過去的黑歷史」。樓主於是向對方坦白自己曾經找過「阿姨」，但女方不介意，「她說她不在乎，只在乎現在的我心裏有誰」。樓主鬆了一口氣，在拍拖1年後，決定共偕連理，便相約雙方父母見面。

會面當日，樓主和未婚妻到了餐廳門前，未婚妻就表示父母已經看到他們。當時樓主就叫她先進餐廳，自己去泊車，這時手機突然彈出短訊通知，上面寫着「是你吧？等下我們不認識」。樓主瞬間明白過來，原來準岳母就是那個保養得宜的「霸總炮友阿姨」，「我瞬間愣住，從沒想到會在這個地方見到。更蠢的是，為什麼我從沒問過她爸媽長什麼樣子」。

樓主大腦一片混亂地進入餐廳，準岳母率先面帶微笑地說「初次見面」，他也心領神回地「擠出自然的笑容回應」。他表示那頓飯「表面上很愉快」，其實吃飯期間他一直十分不安，「中間已經不知道去廁所深呼吸幾次了，有幾次還差點吐了出來」。然而未婚妻一直未有發現異狀，他回家後也平復好心情。這時未婚妻去洗澡，他又收到準岳母的訊息稱「把這個好友刪了吧」。

有網民擔心樓主日後與岳母相處會尷尬。（《心靈的聲音》劇照）

樓主指目前雙方父母相處融洽，婚期也定下來了。他稱知道發文後可能會被罵，但他跟女友都很坦白及尊重對方，「如果不是自願說出，根本不會逼問」，而他之所以會發文，「只是想把這件事說出來」。

帖文引來網民熱議，不少人都高呼震驚，「三觀震碎了」、「真的假的，這樣也能碰上」。亦有人開玩笑，「聯繫方式在哪裏？」、「也太幸運了吧！」、「這個劇情好像在某些片裏看過喔」。

另外，有人擔心樓主日後與岳母相處會尷尬，「這壓力真的太大了」、「畢竟你們曾是『那種』關係」。不過有人指出與岳父相處才是真的尷尬，「你睡了他老婆跟女兒欸」、「這個秘密要帶進墳墓，真的會被打死」。