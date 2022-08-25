健身室遇鄰居阿姨咬唇：老公不在家　小鮮肉勁驚：年紀大很餓嗎？

姨姨我還想努力，勿看上我！有台灣男生於討論區發文表示，日前在居住社區的健身室運動時，眼角瞄到有名年約55至60歲的鄰居阿姨一直盯着他看，還偷咬嘴唇。對方其後更慢慢靠近他，問道「（她）運動後屁股有沒有變得比較翹」，又稱老公常常不在家，主動邀請他到家裏吃飯，令他十分驚恐，只好向網民求救：「年紀大的女人真的很餓嗎？」。



有台灣男生於討論區發文表示，日前在健身室運動時，一直被鄰居阿姨盯着看，還主動邀請他回家吃飯。（《由零開始愛上你》劇照）

該名男生於「爆料公社–匿名公社」以「好色的鄰居阿姨」為題發文，指每天都會到社區的健身室運動，某天早上他一如往常地聽音樂專心訓練，期間從眼角瞄到1名同樣常到健身室運動的鄰居阿姨一直盯着他看，對方還偷咬嘴唇，令他心裏頓時覺得有點害怕和尷尬。

樓主從「臉上的歲月痕跡」估計阿姨年約55至60歲，形容「身材是維持不錯，但是臉真的不行」。他指阿姨慢慢靠近，使用其身旁的健身器材，並藉機找他聊天，了解他的感情狀況和工作。沒料話題漸漸變得帶有性騷擾意味，阿姨突然問樓主「她的背心好不好看，運動後屁股有沒有變得比較翹」，他明言當時健身室只有自己與阿姨兩人，但過程中一直很怕會有人進來，擔心被其他鄰居看到他們聊天。

他憶述阿姨一度主動問「要去她家吃飯嗎？」，又稱自己很會做菜，「她的小孩也都住外面，老公因為工作常不在家」。由於兩人是同社區的鄰居，他不好意思直接拒絕，只好說晚點還有事情要做，要出門處理，婉拒稱約下次。

阿姨主動問「要去她家吃飯嗎？」，稱自己很會做菜，「她的小孩也都住外面，老公因為工作常不在家」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主經歷健身室事件後無助向網民求救，稱不知應否轉去社區外的健身室運動，但又覺得明明社區內就有健身室，到外面報名會浪費錢，「有點白癡」。他崩潰大嘆：「怎麼辦？我被黑山姥姥盯上了，年紀大的女人真的很餓嗎？我怎麼覺得有點恐怖？」

有網民笑言樓主找到發達機會，「酒精濃度夠就變正了」、「幹嘛努力啊」。亦有網民提出解決方法，「帶女友一起去健身」、「看到她就叫她介紹女朋友，讓她知道你對她沒興趣，去健身房也不錯，可以看很多正妹」、「保持距離不交談，請她有分寸一點，不想被說閒話」、「自然點，而且躲開二個人私下見面的機會，健身房還好啦」、「只能躲避阿姨出沒的時間了」。

不過也有網民認為，「那位阿姨只是想在家燒菜跟你一塊用餐，享受一下有人一同用餐的氛圍。畢竟，孩子大了都住外頭，先生忙工作少回家，一個人獨自在家裏挺無聊的，或許，她只是悶，想找人聊聊天，殺殺時間罷了」。