好外傭難求！大讚印傭由白紙變打掃煮飯1腳踢　僱主：已簽第3張約

將所有家務處理得井井有條一點也不簡單！有僱主於網上發文大讚家中印傭用心工作。他於對方21歲時聘請，原是「一張白紙」，什麼工作也不懂，經他一番悉心教導下，現時印傭已能獨當一面，每早帶小朋友上學、打掃、買餸、煮3餐飯，「全部自動波一腳踢，任勞任怨」。他感恩最近與這名印傭簽了第3份合約，大讚「姐姐做咗咁耐都無跌watt，仍然用心煮新菜式」，又說「真係畀啲耐心，我基本上無罵過姐姐，我始終都信你對人好，人對你好」。



有僱主於網上發文分享家中印傭煮的三餸一湯，大讚「姐姐做咗咁耐都無跌watt，仍然用心煮新菜式」。（fb群組「表揚好姐姐開心分享區」圖片）

該名僱主於fb群組「表揚好姐姐開心分享區」發文貼出由印傭煮的三餸一湯照片，見到有釀雞翼、金蒜粉絲娃娃菜、青瓜木耳炒肉片和1個湯，菜式十分豐富，擺盤精美，讓人看得垂涎欲滴。

僱主表示，從來沒教過印傭煮娃娃菜，是對方自行鑽研，「粉絲下邊仲有魷魚，細佬食到舔舔脷」。他讚賞對方很細心，因有6名家庭成員，包括長者，印傭煮飯時會考慮到長者不適合吃某些食物，有時又會分開煮長者和小朋友的午餐，「因為要夾兩個仔放學時間唔一樣，老人家又要食先，我都佩服佢」。他說，考慮到印傭未必每餐都想到煮什麼好，所以他有時會給菜單，「有時會send啲片叫佢跟住煮，有時我懶就佢自己發揮」。

僱主指出，印傭初到埗首2、3個月，他都會與對方一起煮飯以便教導，他認為對方好學，「佢會問問題點解要咁樣、點解要落呢個之類，我整乜嘢新嘢佢都會企喺度學」、「會問證明佢真係有諗過同埋有吸收，差好遠」，後來他漸漸放手讓印傭自行煮食。他認為如今印傭煮得一手好菜式，原因是「好睇姐姐天份同肯唔肯學，我姐姐算係聰明，教一兩次就識」。

僱主說，「真係畀啲耐心，我基本上無罵過姐姐，我始終都信你對人好，人對你好」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

僱主笑言，「有姐姐阿媽真係可以抖抖」，指出2名兒子都是由印傭帶上學，「阿媽夠膽死9點幾先起身，啲仔已經出晒門口，姐姐都打掃咗一朝了」。他認為聘請1名毫無經驗的外傭比有豐富經驗的更好，指出上1名聘請的外傭於香港打了10多年工，「雖然乜都識，但總係感覺佢唔多聽你講個套，搞到我都有啲壓力」。

僱主又說，家中這名印傭還算很年輕，「難得佢唔貪玩」，這兩年疫情期間，印傭放假也習慣少外出，「就算去都係幾個鐘就返屋企」。他提到，平日印傭於下午空閒時間會用手機玩樂和「煲劇」，工作時就不會用，而他認為「佢做晒啲嘢，休息時間就由得佢，鐵人都要休息」。

網民留言說，「羨慕死隔籬呀」、「睇啲餸菜就知姐姐有耐性、肯學、用心做，心心眼」、「自己都冇咁好心機煮」、「別人的姐姐總是不會令人失望」、「好姐姐可遇不可求，難得」、「請到個好姐姐，好過中六合彩啦」、「好難得，廿幾歲識做咁多嘢，大把廿幾歲都生活不能自理」、「生日就畀大封啲利市啦」、「應該係僱主對姐姐好，姐姐先用心繼續做落去」。