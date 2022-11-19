複制人生？女生遭朋友抄襲　跟報興趣班去一樣餐廳　憂遇恐怖閨蜜

擁有與自己喜好相近的朋友當然是好事，惟對方刻意「抄襲」自己的種種，難免令人不安！近日有女生在網上發文，指其女性友人經常「抄襲」自己的一舉一動，竟然從不喜歡做運動，變成一同健身、做空中瑜珈、跳鋼管舞等，甚至曾有其他朋友把樓主與該友人誤錯，令她非常擔心，憂心問：呢啲係唔係就係恐怖閨蜜？」



有女生發文指有朋友做什麼都是抄襲自己，不論做什麼都會跟着去做，有時其他朋友都會誤認對方是自己。（《閨蜜》劇照）

該名女子在香港討論區以「我朋友乜都要抄我」為題發帖，指其1名女性友人總愛「抄襲」自己的一舉一動，「我去做gym（健身），冇幾耐又會見佢開始做gym；我去做空中瑜珈，冇幾耐佢又會學始做空中瑜珈」，甚至跳鋼管舞和看世界盃，對方很快便跟隨樓主的腳步，表明希望一起到酒吧觀看轉播。

面對朋友近期的古怪舉動，樓主非常困惑，認為對方為不喜歡球賽和運動的人，但現在卻搖身一變成為運動愛好者。樓主起初以為只是自己的錯覺，但觀察一段時間後，「我發現真係我做乜佢做乜，就連我食過啲地方，佢冇幾耐都會去」，久而久之，其他朋友更會把樓主與該女友人認錯。

有網民表示，朋友以自己為模仿對象應要覺得開心，證明是有參考價值，加上朋友可能為有共同話題才跟隨一舉一動，「可能佢想同你有多啲共通點，見面時有多啲野可以傾」。（《紐約孖妹》劇照）

樓主擔心遇上「恐怪閨蜜」，心急向網民求教，部分網民看後卻安慰樓主，認為有朋友模仿自己，代表樓主有參考價值，反而應感到開心，「可能佢想同妳有多啲共通點，見面時有多啲嘢可以傾」、「佢抄妳即係證明妳係佢良好嘅學習對象，妳應該覺得開心」、「有朋友肯跟妳做同樣嘅興趣，係一種緣份」、「仲想點？妳去邊都想陪妳一起的好友，難找」。

另有網民則認為樓主應多加注意該名友人的行為，「妳小心佢又想要妳男朋友做佢男朋友」、「好恐怖，可能佢好羨慕妳」、「我係妳我會疏遠佢」、「我會唔畀佢知我行蹤」；亦有人笑言對方只是愛上樓主，「世界開放男男戀都好平常，女女戀結埋婚都唔係咩新鮮事，佢想追妳」。