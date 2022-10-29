閨蜜着「蕾絲戰衣」去婚禮　新娘當場反面　網民都唔幫：犯一禁忌

婚禮對許多人來說是一生中非常重要的時刻，無論是結婚的新人還是參加婚禮的賓客都會盛裝打扮。



不過，注重禮儀的打扮也不能搶走新人的風采。日前有一名女網友穿著抓皺露肩、帶著紗質衣袖的超短窄裙參加閨蜜婚禮。

隔天收到那位剛結婚的閨蜜，抱怨原PO搶了她新娘的焦點，讓原PO困惑的在Dcard上發文。

點圖看看她當天的穿着、原文全文及網民意見：

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原PO表示近日參加認識了10年的好閨蜜的婚禮，在婚禮時原本都還開開心心的，怎料在敬酒時閨蜜都不跟他講話，甚至連最後送客時都沒有拍照留念。

隔天凌晨她就收到閨蜜的訊息，訊息裡說到：「你知道你今天的穿著讓我很尷尬嗎？我老公那邊的親戚一直說到底誰是新娘？我很想幫你講話但我真的無法，你是故意穿這樣想跟我搶焦點嗎？這是我的婚禮不是你的伸展台，拜託你想想，我們再好好聊聊吧。我很不想失去你這個朋友，但我希望你可以給我一個合理的解釋。」

原PO在收到令他不知所措的訊息後，自己想一享並不覺得有何不妥，就問自己的男友，原PO男友也認為是閨蜜太小題大作。於是原PO就發文請益大家「想請問這樣穿真的很婊嗎」？

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文章發表後，許多網友也在留言區坦言原PO的穿著不適當，說到「我在婚禮公司工作三年，真的還沒看過哪個女生會穿成這樣喧賓奪主」、「除了新娘，不應該在婚禮上穿白紗不是常識嗎」、「白色還蕾絲，裙子又很短」。

「穿這樣真得不行……要是我是你朋友也會不高興」、「你閨蜜脾氣超好，換成是我結婚，我直接火力全開飆完封鎖你」、「露太多不太雅觀呀，腿／肩／胸／背擇一小露就好了」、「你的穿著超像他老公的前女友，要來示威的那種」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：婚禮穿搭搶走新娘風頭，10年好閨蜜被惹怒！網：穿著超像他老公前女友要來示威】