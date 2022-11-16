恐怖！助朋友起飛　被滑翔傘繩纏住扯上20米高空　41歲爸墮崖慘死

土耳其近日發生了1宗滑翔傘意外。薩姆松省的41歲跳傘運動員埃爾圖魯爾（Erdinç Ertuğrul）當時正協助1名男性朋友在陡坡邊緣附近起飛，他加速向前跑將友人及教練推上高空，沒想到當友人與教練順利離地升起時，傘繩竟纏住了埃爾圖魯爾。他先被拖行再懸吊到20米的高空，然後倏然墮下，當場殞命。而友人原本拍攝的滑翔傘體驗影片，就變成了埃爾圖魯爾的死亡錄像。



土耳其41歲跳傘運動員埃爾圖魯爾在協助友人及教練起飛時，被傘繩纏住吊在20米高空，不幸墮崖慘死。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於周日（13日）下午4點左右，在巴夫拉區奧倫奇克（Orencik）的埃爾馬奇克山（lmacik Hill）其中1處陡坡邊緣，受害者埃爾圖魯爾跟隨滑翔傘俱樂部到當地玩極限運動。當時他作為地面助理的一員，正協助1名男性友人進行雙人滑翔傘體驗，沒想到當友人與教練飛離地面時，下方的傘繩纏住了埃爾圖魯爾，將其勾至離地20米的高空中。從目擊者拍攝的片段可見，埃爾圖魯爾被懸吊在半空中，雙腿在樹梢上方擦過，然後急速從高空墮下。

埃爾圖魯爾的友人延貝（Ömer Yanbay）當時亦在場，延貝目睹埃爾圖魯爾從高空墮下，即時撥打求救電話。而醫療團隊到場後證實埃爾圖魯爾已經命喪當場。延貝崩潰痛哭指他們同為團隊中的地面飛行助理，負責「拉着降落傘為降落傘充氣」，而埃爾圖魯爾已經當了3年的跳傘運動員。一般情況下，當參加者向前俯衝時助理就會放開手，沒想到當日竟發生了意外，安全繩纏住了埃爾圖魯爾，「等滑翔傘開始起飛時，我放下手，但埃爾圖魯爾的手就放不下」。

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據當地媒體報道，埃爾圖魯爾的遺體在事發後被送往巴夫拉州立醫院進行了屍檢，然後就交還給他42歲的遺孀圖巴（Tuğba）及12歲兒子哈丹（Haktan）以舉行葬禮。葬禮於庫斯勒甘（Kuslagan）舉行，其間哈丹難掩傷感，多次對着棺材落淚。

（綜合）