見工奇遇│經理睇CV開口即話「唔適合我哋」　求職者勁嬲寸爆回應

唔適合又叫人嚟見工？近日就有打工仔發文訴說見工奇遇，指當中負責面試的部門經理看着其履歷在自言自語，一開口便說他過往就職的皆非大公司，缺乏相關經驗，直接下結論「唔適合我哋！」。樓主聽罷當場反擊，寸爆回應「如果我跟住你，我應該冇運行」。



有打工仔發文指日前面試時，該部門經理看完履歷表即直指他不合適，事件令他十分氣憤。（《合約男女》劇照）

該名打工仔早前向facebook專頁「奴工處」投稿，稱曾到某公司應徵，當時直接由部門經理負責面試，不料對方坐下後，便一直看着其履歷自言自語，等候良久對方終於開口，但並非向他發問，而是直接指：「乜你咁少經驗㗎，你之前做嗰啲都係唔出名嘅公司，你應該做唔嚟，唔適合我哋！」樓主聽後立即火冒三丈，當下忍不住反擊稱：「多謝你，如果我跟住你，我應該冇運行。」

帖文引來大批網民留言，不少人批評該部門主管浪費別人時間，根本不打算在面試時了解求職者，並認為小公司的員工才更具價值，「咁就咪叫人嚟面試啦，嘥時間」、「多經驗又話人成日跳工，真難服侍」、「唔出名嘅細公司一打十，摩打手咩都要做先係萬能」、「做大公司又話你做得太專，剩係識呢樣」、「約人嚟見工之前唔係應該已經睇過人地履歷先決定？」。

有網民指責該部門經理不只浪費見工者時間，亦不了解細公司員工才更具價值，「咁就咪叫人嚟面試啦，嘥時間」。《校對女王》劇照

同時也有網民為部門主管的行辯解，稱對方可能只是考驗樓主的口才和應變能力，認為樓主太容易動怒，「其實係考你反應同對答」、「呢個只係面試題目之一，何須太執着」、「考EQ及臨時應急能力」。