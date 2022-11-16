擊中！風火輪攝車罅　遇的士客開門擊中倒地　網民嘲抵死：完美KO

睇住啦！在本港法例下，俗稱「風火輪」的電動單輪車不獲批准使用，但愈來愈多人在路上不顧危險馳騁。一段「車Cam」影片在社交平台熱傳，顯示深水埗一名男子踏着風火輪在馬路上「攝車罅」，結果被正要從的士下車的乘客開門擊中，男子被彈開倒地，其後自行爬起身，但片主不禁揶揄「完美KO」。



事發於前日（14日）下午約3時，涉事男子踏乘風火輪由元洲街駛入欽州街，往長沙灣道方向行駛。（影片截圖）

有網民在facebook群組分享車Cam影片，事發於前日（14日）下午約3時，涉事男子踏乘風火輪由元洲街駛入欽州街，往長沙灣道方向行駛，風火輪速度與後方電單車相近。直到黃金中心附近，由於前面有車輛停泊，男子遂攝入2部的士中間經過，卻遭右邊的士乘客不為意打開車門時重擊，男子即時倒地，所幸傷勢不大，下秒則可自行爬起來。

+ 1

影片引起網上熱議，很多人都對涉事男子不予同情，認為他更理虧，「呢啲風火X真係害死人」、「抵死，咁鍾意攝丫啦」、「條車隙又窄又有人都要攝埋去，攞嚟衰」，亦有網民批評風火輪本來就不合法，「無牌駕駛，無第三者保險，沒有合法的牌費燕梳，報警第一時間拉自己」、「建議風火輪報警拉自己先」。

據《道路交通條例》（香港法例第374章），「汽車」的定義為任何由機械驅動的車輛，小型電單車、電動滑板及電動單輪車等電動可移動工具，預期屬於「汽車」。由於運輸署認為本港的道路及行人路過於狹窄及擠塞，這些電動移動工具不能與一般汽車共用馬路，亦不適合在行人道上使用。

在本港道路或私家路上駕駛未經登記及領牌的電動可移動工具，可能觸犯《道路交通條例》第52條所訂的法例，初犯者可被判罰最高罰款5000元及入獄3個月。