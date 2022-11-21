裝修實例｜馬鞍山星漣海767呎3房　65萬規劃完美空間美感實用兼備

黑白要分明，是非要分明，但其實單位間隔也同樣要分明，不過要造到間隔分明，空間規劃與設計就非常重要。今次要介紹的單位是位於馬鞍山的星漣海，實用面積約767呎，間隔為3房2廳，而設計師就利用了傢俬擺位的技巧和空間改造，讓單位感覺利落分明。



基本資料：

馬鞍山星漣海／767呎／3房／裝修費65萬元

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在客廳方面，單位走的是簡約路線，而為了讓客廳感覺統一，設計師就在電視機背牆造了木紋圍身，而圍身更延續至玄關及主人房暗門位置，讓整個設計更統一化。與此同時，梳化背牆也使用了特色牆紙來作搭配，牆紙印有木條花紋的壓痕，低調之餘同時也能與電視背牆互相呼應。

但要有效劃分空間，光靠以「相似」之物來凝聚一個空間當然不足夠，更加是要利用「不同」。而這個單位最大的特色就是在客廳與飯廳選用了兩種不同的地板，分別在客廳用了木地板，及在飯廳使用了雲石紋地磚來有效劃分本來間隔不明顯的客飯廳。而為了更突出間隔，客廳與飯廳也採用了不同的設計風格，前者簡約，後者型格。

至於主人房方面，單位原本的間隔讓儲物空間少了，因此設計師便把主人房及細房打通，營成一間大房，讓戶主能在一個空間同時擁有衣帽間、工作室及主人套房。與此同時，主人房房門位置也有所改動，由原本的客廳位置改動到玄關位置，並造了暗門設計，延續單位統一設計。另外，為了增添空間的實用性，設計師也把主人房與書房之間的牆身打走，改為使用衣櫃作分隔，使收納與實用性大大增加。

而為了進一步造到空間劃分與充足儲物量，由書房走入主人房的位置，設計師就加入了地台設計，留空了梳妝檯下的位置，則方便戶主可以直接坐在地台好好打扮。而最後，兒子房則採用了活力的粉藍色與白色作為設計，盡顯活力一面，而且房間設有到頂櫃，天花櫃和子母床，非常實用。

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