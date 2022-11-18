大媽旺角截的士車程僅30秒　落車仲付多3蚊貼士　司機咁反應惹議

截的士坐短途車會被司機「眼超超」？有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元，司機笑言「雞腳，味道不錯」。影片引起網上熱議，網民指兩個都值得稱讚，亦有人估計大媽迷了路才乘搭的士，認為司機聽到目的地時可以先提醒一下。



有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元，司機笑言「雞腳，味道不錯」。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

該的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享有關影片，「30秒雞腳，味道不錯，還畀多3蚊」。從車Cam片段可見，事發於本周二（15日）下午3時多，一名大媽開門上車要求前往彌敦道弼街街口，司機開車並稱「一路直去」，大媽則回應「是但啦」。

約3秒後司機突然表示「喂，前面就係喎，弼街口喎」，大媽都似乎有點錯愕，「唔知你呀，行下行下，自己唔知兜咗去邊」，此時司機再說：「喂，呢度就係啦喎！」，又問「咁點呀？係邊度落？呢度就係喎！」大媽即表示：「吓，咁得啦，得啦！就咁！」，但解釋自己截車的原因，「唔認得路，我好衰㗎」。

司機安慰道，「唔緊要啦，有車！有車坐下，涼下冷氣囉！」大媽亦態度良好地回應：「係呀，哈哈，好！唔該你！」，並拿出30元付車資稱「唔使找」，司機則窩心提醒：「哦，好呀，多謝晒！攞齊嘢呀」。司機在帖文有感而發，指開工有時長程有時短，車費有多有少，「其實，真的不要太勞氣啊！」。

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有網民讚揚片中乘客和司機都態度良好，「兩個值得讚，一個願意唔嫌棄開車30秒，一個願意畀30元唔使找贖，世界和平」、「司機無兜路，客無不良反應畀出嚟。成件事圓滿解決，很好」；亦有同行表示「路邊拉門雞腳無所謂嘅，如果排站整支轉彎有落，個下心情都幾低落」。

不過有網民就認為司機可在開車前提醒一下，「司機沒理由唔知！開車先扮察覺話前面就係！」、「行咗十秒扮嘢話 呢度就係啦喎」、「係好嘅未開車就應該提個阿姐啦，前面兩步就係弼街」、「其實咁近可以義載啦，當做吓善事」。