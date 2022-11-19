好痛！男子邊行邊回頭望「老夫子」式撞柱　司機直擊笑到爆粗

行車紀綠儀能夠拍下交通狀況之外，間中也會記錄了其他行人的「蝦碌」意外。有網民日前於社交平台分享車Cam影片，看到1名男子在晚上邊用手機邊走路，其間忽然回頭看，卻沒有停下腳步，不久便直接撞上行人路上的指示牌，情況有如漫畫《老夫子》的場景。一旁的司機直擊全過程，目睹男子的不幸，不禁在片中大笑，更忍唔住爆粗，其反應成為網民的討論焦點，有人形容是「魔性笑聲」，令人忍不住跟着笑。



有網民分享影片，看到1名男子邊走路邊回頭望，一不小心便撞上前方的指示牌。（fb影片截圖）

有網民在facebook討論區「大埔 TAI PO」上傳影片，據車Cam片段所示，事發於昨晚（18日）6時許，1名男途人本來正一邊使用手機，一邊往前走，但疑因察覺到旁邊的司機正緩緩駛前，便回頭一望，沒有看到身前的指示牌，再走數步後就直接「撞柱」，其後還非常尷尬地急步離開。

男子撞柱的方式與《老夫子》漫畫內容相似。

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司機目睹事發經過，片段還錄下了其長達8秒的笑聲，最後更笑到忍不住爆粗。分享影片的樓主亦開玩笑指，「再唔准笑！！！真係好痛㗎！！」。縱使是他人的不幸，不少網民反被司機的「魔性笑聲」所吸引，紛紛留言稱「蝦蝦蝦蝦蝦蝦，sorry，忍唔到呢」、「畀我就會開窗，問吓支燈柱痛唔痛呀啊」、「你仲笑，仲要好大聲咁笑」、「魔性的笑聲！不過係我都會！」。