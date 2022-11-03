驚嚇！泥頭車急煞致「水泥倒向路人」　網民睇完車Cam片齊呼抵死

行人路口闖紅燈，泥頭車險煞不及後車斗水泥噴發，驚險影片曝光。「此路口泥頭車經過時是綠燈，行人部分為紅燈，行人闖紅燈，還好泥頭車即時煞住，不然又被說話了！」留言底下有網友忍不住點出事發狀況重點，也感嘆：「提高了未禮讓行人的罰款，卻沒提高行人違規的罰款，其實很多行人被撞都是行人自己本身違規！」



台灣網友林祐嘉在爆料公社發文：「群組分享影片。行人行經斑馬線有霸王條款，但行人是闖紅燈的，而泥頭車司機已經盡量停下來禮讓行人，只是車上的水泥停不下來……」

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「台灣政令宣導真的有時都只作『半套』！」車子行經斑馬線，就只告訴汽車電單車司機要禮讓行人優先通過，甚至罰則越來越重，但卻往往看到一些行人像「逛大街」般的過斑馬線，甚至突然想過就過闖紅燈，還邊走邊滑手機。「那為什麼不宣傳告訴行人：過斑馬線時，請快速通過；或是也一起加重違規罰則？畢竟大家都是用路人，都有行的權利呀！」

網民紛紛留言撐司機：「明明就綠燈，而且開41也沒超速，一堆人罵司機幹嘛？邊煞車邊按喇叭錯了嗎？難道正常觀念是行人就該闖紅燈？」「好險這位泥頭車司機不是載鋼筋，不然依慣性這位大哥有可能見祖宗了！」「這件事告訴大家，有裝行車記錄器真的很好用，以備不時之需，像這狀況沒這影片，可能大家又要圍攻泥頭車司機了！」

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其他人則認為路人應賠償：「料錢、車子清理費用、車資、道路清潔費用全部找那個混蛋賠吧，該不會道路清潔費又是納稅人或是倒楣的泥頭車司機買單？不就還好司機不是載鋼筋鋼捲或是水管，不然就是萬箭穿心或是體驗被壓爛的感覺，你想體驗，但沒人想陪你體驗啊！」

「路口綠燈，右上角時速顯示41，而且載沙石還能馬上煞住，只能說司機盡力了！」「現在很多行人都覺得，只要走在斑馬線，就跟吃了無敵星星一樣，要不然就是過馬路明明知道有車子在禮讓了行人了，還在低頭玩手機慢慢過馬路那種的，反正只要在斑馬線上就是最大！」

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