讓座爭議！阿伯不滿男童拒讓關愛座　落車突襲抓頭撞牆　下場慘了

讓座與否是個人意願，不讓就要打人？台灣的博愛座和香港的關愛座一樣爭議不斷，台灣日前再爆出一宗離譜傷人事件，有69歲老翁乘捷運（地鐵）時行近一對母子，要求12歲男童讓出博愛座不果，雖然車上仍有不少空位，但老翁在下車時再度走近母子，一手抓實男童頭髮，推他的頭撞牆，再朝男童母親咆哮，之後施施然離去。男童母親事後報警，老翁則拒認有推男童的頭撞牆，但不獲檢方接納，他將被控公然侮辱罪。



台灣有老翁不滿男童未讓出博愛座，抓男童頭髮推他的頭撞牆。（TVBS新聞截圖）

台媒報道，事發於11月7日晚，台北69歲梅姓老翁在捷運龍山站上車，要坐到西門站轉車到中正紀念堂。雖然車廂內空位很多，但老翁行近一對母子身前看着，男童坐在博愛座，母親坐在相連的普通座，老翁要求12歲男童讓位給他。

男童想和媽媽坐而拒讓座，媽媽連忙向老翁道歉，請他到車廂內其他空座位坐，老翁當時未有發惡。未料老翁到站下車時，再次經過博愛座位置，突然伸手抓實男童頭髮，推男童的頭撞向車廂牆上，再朝男童母親咆哮。由於撞牆「砰」一聲，許多乘客抬頭望發生何事，兩母子嚇到無反應，老翁施施然下車。

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男童母親回過神後愈想愈生氣，即使兒子沒有大礙，但4天後去報警。警方翻查閉路電視紀錄及長者悠遊卡資料鎖定老翁身份，但老翁只認是悠遊卡持有人，否認自己是閉路電視畫面中人，而男童事後未有驗傷。

不過，老翁說辭未獲檢方接納，將提告公然侮辱罪，認為其偷襲式施暴行徑，和當眾掌摑羞辱他人無異。

（綜合）