死屍會呼吸？愚男扮死搏出路失敗　「復活」影片揭「活死人」秘密

人為了避債可以去到幾盡？近日印尼一段「死人從棺材神奇復活」的影片在網上廣傳，然而經警方調查後卻發現原來一切無關怪力亂神，真相其實極其荒誕！1名男子因為債台高築，無力償還，於是打算利用「詐死」避債，可是計劃落空，現在不只背上巨額債務，還要面臨刑責。



印尼40歲男子薩普特拉因為欠下巨額債務，於是想透過詐死避債。可是，當親屬幫薩普特拉的「遺體」整理衣領時，意外發現他還有呼吸，於是揭穿事件。（Youtube影片截圖）

綜合外媒報道，事發於本月11日，印尼西爪哇省茂物縣（Bogor Regency）Rancabungur區某診所門外，躺在棺材中的40歲男「死者」薩普特拉（Urip Saputra）被人們發現還有呼吸。本來悲傷的親人們是打算為他準備舉行喪禮，沒想到竟親眼見證到薩普特拉「復活」。然而甦醒過來的薩普特拉再次陷入昏迷，於是親屬們將其送到醫院接受治療。由於復活片段引起了網民熱烈討論，各種猜想甚囂塵上，引起了警方關注。

經過調查，警方發現了荒誕真相。原來薩普特拉因為欠下巨額債務，於是想透過詐死避債。他逼使妻子幫助，2人先是從南雅加達購買1副空棺材，又租借了救護車服務，謊稱Rancabungur區有親人離世，於是司機便接載2人及空棺前往該區，再運送遺體到診所領取死亡證明。

當救護車駛至高速公路休息站時，薩普特拉夫婦要求停靠休息。司機同意並下車吃飯休息，當他重新返回車上時，發現薩普特拉已經消失。而薩普特拉的妻子就解釋指丈夫有事已經先行離開，囑咐司機繼續上路即可。司機不虞有詐，繼續行駛，而事實上薩普特拉這時已悄然藏身於棺木中。

薩普特拉躺在棺材中到達診所，等候院方開發死亡證明，而妻子就聯絡親屬宣告丈夫「死訊」。據當地媒體報道，薩普特拉為了令「死亡」更真實，曾服下一些藥物造成昏睡現象。可是，計劃卻不似預期，薩普特拉的1名親屬伸手想幫他的「遺體」整理衣領時，意外發現他還有呼吸，驚呼之下吸引了更多人圍觀。沒多久人們便見證了薩普特拉的「奇蹟復活」，於是緊急將其送到醫院治療。薩普特拉在醫院甦醒後，自行離去。

薩普特拉最終未能如願獲得死亡證明，卻收到警方傳票，原來司機供稱指行駛時曾聽到薩普特拉的妻子對丈夫抱怨表示因欠債累累，不時有討債人現身家門，於是當地警方懷疑薩普特拉涉嫌詐騙「扮死」。薩普特拉於上周五（11月18日）自首，而茂物縣警察局長伊馬努丁（Iman Imanuddin）在19日公佈案情，「裝死的想法是薩普特拉提出的，目的是避免償還從公司借來的債務。他的妻子曾警告他這是愚蠢的想法」。原來薩普特拉向公司借了15億印尼盾（約75萬港元）卻無力償還，於是忽發奇想，希望透過假死避債。按照他的計劃，在獲得死亡證明後，他的棺材會被停放在家中，等出席喪禮的親屬離開後，「他就會從棺材中爬出來，以新身分重新活過來」。薩普特拉目前不只背上巨額債務，還面臨刑責。

（綜合）