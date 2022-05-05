秘魯女車禍「喪生」　葬禮擘大眼敲棺求救　復活送院「死完再死」

她來回地獄折返人間，但終究難逃一死。秘魯近日發生1名女子「死完再死」慘劇，其家人在數小時內經歷失而復得、得而復失的複雜心情。當地蘭巴耶克區（Lambayeque）早前發生奪命車禍，36歲女子卡拉卡（Rosa Isabel Cespedes Callaca）與姐夫及3名姪兒乘車時遇意外，卡拉卡與姐夫同被宣告「死亡」，家人其後舉辦葬禮，詎料葬禮期間聽到卡拉卡的棺材傳出敲打聲，撬開棺木竟見到她瞪大雙眼盯着大家。家人隨即將她送到醫院搶救，惜最終仍難逃死亡厄運，家人質疑醫院誤判把「生人當死人」，令卡拉卡錯過了搶救時機。



秘魯1名女子早前車禍「身亡」，卻在家人為她舉辦葬禮期間甦醒，被緊急送往醫院，可惜最終仍不治。（《ATV Noticias》YouTube影片截圖）

秘魯奇克拉高速公路（Chiclayo-Picsi road）上周發生嚴重交通意外，36歲女子卡拉卡在事故中「喪生」，該場車禍同時奪去其姊夫的性命，而她3名姪兒（分別5歲、11歲及17歲）則重傷留醫。至上周二（4月26日），家人為卡拉卡其舉辦葬禮，她被放置在棺材內等待下葬。眾人哀悼期間聽到有物體擊打棺木的聲響，而且似是從棺材內部傳出，大家都被嚇得倒抽一口涼氣。親屬慌忙撬開棺材，驚見躺在裏面的卡拉卡正瞪大雙眼盯着大家，明顯是仍然生存。

喪禮負責人表示「當時見到她（卡拉卡）打開雙眼、流着汗，我便跑到辦公室報警」，而卡拉卡的親人則抬起棺木，「連人帶棺」把她送往醫院。救護人員檢查後，發現她的生命體徵微弱，便幫她戴上維生器材，可惜數小時後，卡拉卡終被宣告「真正」不治。

雖然開棺後發現卡拉卡仍活着，但她身體虛弱、傷勢嚴重，最終還是不幸亡故。（示意圖，GettyImages）

家屬相信車禍後卡拉卡只是陷入昏迷，醫生卻錯誤判斷為「死亡」，導致她錯過最佳搶救時機，因此認為她的死亡並非車禍意外，而是醫院的人為疏忽，將考慮提告。據外媒報道，現時秘魯警方已着手偵察事件，調查相關醫院是否涉案。

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這種道別方式會否太可怕？南美州厄瓜多爾熱傳1條葬禮影片，多名男子在朋友的棺木上灑酒，甚至打開朋友棺木，將朋友遺體抬出放在電單車上，2人前後夾着遺體在街上奔馳。「人夾屍」影片令部分網民不安，有人批評他們在褻瀆遺體，像搞「恐怖儀式」。當地傳媒指，該名死者只有21歲，開棺的人是他生前好友，說要帶他多騎一次電單車，「是對死者最後的致敬」，強調他們有得到家屬同意才這樣做。當地警員透露，他們都是第一次見人這樣做，雖然感覺反常，但葬禮屬私人活動，也沒人作投訴，所以現時無展開調查。



厄瓜多爾日前瘋傳葬禮影片，多名朋友打開死者棺木，將遺體放在電單車上奔馳，事件引起爭議。（Twitter影片截圖）

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