開棺抬屍體上電單車巡遊　「人夾屍」片段瘋傳　好友：最後旅程

這種道別方式會否太可怕？南美州厄瓜多爾熱傳1條葬禮影片，多名男子在朋友的棺木上灑酒，甚至打開朋友棺木，將朋友遺體抬出放在電單車上，2人前後夾着遺體在街上奔馳。「人夾屍」影片令部分網民不安，有人批評他們在褻瀆遺體，像搞「恐怖儀式」。當地傳媒指，該名死者只有21歲，開棺的人是他生前好友，說要帶他多騎一次電單車，「是對死者最後的致敬」，強調他們有得到家屬同意才這樣做。當地警員透露，他們都是第一次見人這樣做，雖然感覺反常，但葬禮屬私人活動，也沒人作投訴，所以現時無展開調查。



下載「香港01」App ，即睇城中熱話

厄瓜多爾日前瘋傳葬禮影片，多名朋友打開死者棺木，將遺體放在電單車上奔馳，事件引起爭議。（Twitter影片截圖）

最近網上流傳1條開棺抬屍影片，多名男子在棺木上灑酒精飲料，約7人圍着1輛電單車，然後從棺木中抬出遺體，然後將遺體安放在電單車乘客位上，屍體伏在司機背上，另1名赤膊男子則坐在屍體背後，變成「人夾屍」三文治式坐在電單車上，一行人邊歡呼一邊興奮揮舞雙手。司機開着電單車在街上駛過，沿途有數十人圍觀。

影片在網上引起爭議，有人認為他們的舉動太可怕，是在褻瀆屍體、不尊重死者，形容是恐怖儀式，影片見到有些人身上有武器，甚至將手槍放在死者胸前。當地傳媒指，事件發生於厄瓜多爾西部波托維耶霍市，El Florón區內的小社區，人口約3.6萬。

照片可能引起不安：

+ 14

事件發生於11月29日，該21歲死者叫文迪斯（Erick Cedeño Méndez），他早前去親友葬體的路上被人槍殺。據悉文迪斯曾因販毒入獄，最近才出獄。對於戴屍體在街上巡遊，朋友們解釋，這是在用他們的方式和摯友道別，要帶他多騎一次電單車，「是對死者最後的致敬」、帶他走「最後一躺旅程」，而且有關行動是得到文迪斯的家人同意。

這班人從棺木取出屍體，並沒有被執法部門拘捕或提告，是因為抬棺的舉動有親屬授權。警方消息人士指，該市第一次出現這情況，形容行為「反常和不健康」，由於葬禮屬私人活動，沒有人作出投訴，所以未有展開調查。

（綜合）