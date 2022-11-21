公屋│港媽等8年派彩虹邨這單位想博三派　網民列1優勢：見好就收

【公屋／觀塘／三順順天邨／彩虹邨／金漢樓】排公屋動輒等候以年計算，如果派不到心水屋邨，更是糾結。有港媽於網上發帖表示，輪候公屋8年多，獲二派到有40多年樓齡的觀塘彩虹邨金漢樓，由於未是最理想目標，故考慮是否「博三派」，自言「得二想三」，遂求問其他網民意見。帖文引來熱議，大部份網民都指出彩虹邨有一個「必勝」優勢，建議樓主「見好就收」。



有港媽於網上發帖表示，輪候公屋8年多，獲二派到有40多年樓齡的觀塘彩虹邨金漢樓，由於未是最理想目標，故考慮是否「博三派」。（資料圖片）

該港媽於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 裕雅苑 昭明苑 安秀苑 冠山苑 啟欣苑 驥華苑 愉德苑」發帖，指自己申請市區5人單位（市5）等候8年多，第一派是俗稱「三順邨」之一的觀塘順天邨，第二派則獲派觀塘彩虹邨金漢樓頂樓，但由於仍未是理想目標，故「考慮博唔博三派」。

帖文引來網民熱議，大部分人都認為彩虹邨有一個「必勝」優勢，建議樓主「見好就收」，「彩虹邨正嘢嚟，近地鐵」、「贏家」、「見好就收，近地鐵去邊都方便」、「交通方便都好重要㗎，再派三順，頂唔頂到？」、「市區好大機會3次都派舊樓的」、「彩虹邨要得過」、「有地鐵，對面街市，有泳池，跑步運動場，較安靜環境，鄰近多間小學中學，交通四通八達」、「呢期冇新樓，妳博嘅可能仲衰」。

帖文引來網民熱議，大部分人都認為彩虹邨有一個「必勝」優勢，建議樓主「見好就收」。（資料圖片）

也有網民認為若不急於上樓，可以博三派，「咁樣問即係有地方住啦，緊係博啦」、「如果你實際有住屋需求問題，其實派邊到都應該要嘅，如果你唔急嘅，咪等三派，留番畀啲有需要人士快啲上樓囉」。

樓主隨後留言回應感謝網民意見，直言「其實等咗8年幾，有沒地方住都唔差一兩個月少少時間」，但她最終決定不博三派，「我唔博啦，唔敢想得太完美，得二想三」。