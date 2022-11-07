公屋｜港女排13年終獲派彩園邨單位　驚揭是凶宅　1原因反極感恩

【公屋／彩園邨／凶宅】公屋等了3年又3年，最終卻獲派凶宅，會有何感受？有港女於網上發文表示，排了13年獲派新界北區上水彩園邨公屋，卻屬於「事故單位」，惟她認為只是「普通事故」單位，「超渡下就可以住」，對此相當感恩。帖文引起網民熱議，大讚樓主「心態好好」、「知足常樂」。



有港女於網上發文表示，排了13年獲派彩園邨「事故單位」公屋，惟她認為只是「普通事故」單位，「超渡下就可以住」，（資料圖片）

該港女於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 海達邨 白田邨 富蝶邨 斑蝶樓 恒景樓 皇后山邨 和田邨 菁田邨」發文，指她以單人身份排了8年公屋，結婚後加名再等了5年，足足13年後終獲派天水圍天恩邨，但由於不合心意拒絕，於是再申請「特快」，獲派上水彩園邨並即將簽約，興奮道「我哋終於畢業了，唔使日日開信箱喇，終於可以搬返屋企人附近」。

樓主表示，由於申請了「特快」公屋，原本預計是「吊頸屋」，然而實地考察發現「唔係好猛嗰間吊頸屋」，只是「普通事故」單位，「超渡下就可以住」，相當感恩。她又說，彩園邨樓下商場新淨配套整全，7分鐘可到巴士、小巴及港鐵站，「真係好方便」。

帖文引來網民熱議，不少人大讚樓主心態好，「心態好好，叻」、「知足常樂」、「彩園邨雖然舊啲，但係真係超方便，打風落雨都唔使驚、恭喜你人生勝利組」、「恭喜樓主， 終於安居樂業」。也有網民認為即使是「凶宅」也沒有什麼大不了，「正面啲睇， 如果過到心理， 其實凶宅地段大多好過1、2、3派個啲」、「事故單位其實冇咩大不了」。