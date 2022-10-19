公屋│排隊逾7年終首派荃灣公屋　港媽1原因反陷兩難求救：點算好…

公屋難求，但排到公屋又未必符合理想。有港媽於網上群組發文，指排隊等候7年多終於首派荃灣石圍角邨石桃樓3樓單位，但因為考慮到孩子轉學問題陷兩難，猶豫是否要「博二派」，求問網民如何抉擇。帖文引來熱議，大部份網民都建議等二派，也有網民指出，二派單位或許會更遠，提醒要慎重考慮。



有港媽於網上群組發文，指排隊等候7年多終於首派荃灣石圍角邨石桃樓3樓單位，但因為考慮到孩子轉學問題陷兩難，猶豫是否要「博二派」。（Google Maps）

該港媽於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 海達邨 白田邨 富蝶邨 斑蝶樓 恒景樓 皇后山邨 和田邨 菁田邨」發文表示，排隊等候7年多，終於首派荃灣石圍角邨石桃樓3樓單位，但反而令她更苦惱，「點算？孖胎今年五年班呈分（試），唔轉學太遠，轉學唔適應就…」。

港媽直言想「博第二派」，但擔心愈派愈差，問其他網民有什麼建議，「考慮孖胎暈車浪嘅問題，（住所）實地行路去地鐵站15至20分鐘都可以考慮。暈車浪冇得醫，短途寧願辛苦行多啲路，長途嘅話食暈車丸」。

港媽首派荃灣石圍角邨石桃樓3樓單位，但苦惱小孩是否轉學問題。（Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 海達邨 白田邨 富蝶邨 斑蝶樓 恒景樓 皇后山邨 和田邨 菁田邨」）

帖文令網民議論紛紛，大部份都支持等二派，「你覺得唔方便唔啱心水就等下次派，好快派第二次」、「太遠了。等二派」、「妳咁講得好明顯都唔想要，等第二派算啦，勉強都冇意思」、「如果有呢啲問題！加上5年班轉校同時收晒兩個都唔簡單…又呈分試！其實你睇返自己實際情況先再決定啦」。也有網民指出，二派單位或許會更遠未全合心水，要慎重考慮是否把握機會。

按現行公屋編配政策，合資格公屋申請者共有3次編配公屋機會。申請者一般不可要求指定入住地區、樓齡、面積、層數或單位類別等，但如果申請者經審核具備家庭或健康理由，須入住公屋選區內指定地區，或有其他特別編配需要，並獲有關政府部門或機構（例如社會福利署或醫院管理局）推薦，房屋署會因應其個別情況，在資源許可下，盡可能依據其獲推薦的編配要求安排。