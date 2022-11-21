家暴！沖奶問題起爭執　台男當街摑抱嬰妻子4巴　路人喝止始停手

夫妻之間一時爭執難以避免，但無論如何也不應動手！台灣有討論區流傳影片，可見1名男子在街頭指住抱着嬰兒的妻子大罵，之後更連續掌摑女方4次。妻子未及反應，只能以手護面當場痛哭，途經路人發現事件，急忙大聲喝止，同時拉開男子並報警。當地警方事後指，夫婦因家事問題起爭執，男子疑不滿妻子沖奶份量太多，情緒失控當街怒打妻子，事件引來網民熱議。



台灣1名男子疑不滿妻子沖奶份量太多，情緒失控當街掌摑妻子4次。（Dcard討論區影片截圖）

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有台灣網民日前於Dcard討論區上載影片，可見數名路人在街頭圍在1名藍衣男子附近，指責他「打人打成這樣，會不會太離譜」。其後有網民上載另一段影片，還原事發經過。畫面可見，藍衣男子於馬路旁指住手抱嬰兒的妻子破口大罵，其後突然大力掌摑妻子，即使女方單手護頭，他亦未有理會，出手多達4次。

這時1名頭戴安全帽，駕車駛經現場的路人發現事件，急忙衝前喝止並分隔夫婦兩人。其後亦有2名路人走近，批評男子公然打人的行為，並將一直啜泣發抖的女子帶到路旁休息。

有路人發現事件，急忙衝前喝止並分隔夫婦兩人，其後亦有2名路人走近，將一直啜泣發抖的女子帶到路旁休息並協助報警。（Dcard討論區影片截圖）

當地警方接報處理事件，經了解後指，涉事夫婦為37歲孔姓男子及其31歲朱姓妻子。兩人事發時正帶同未滿1歲的女兒前往保母家中，其間孔男疑不滿朱女沖奶份量過多而引發口角，情緒失控下當場掌摑妻子4次，令妻子頭、手部有明顯擦傷及出現頭暈症狀。朱女送院檢查後並無大礙，向警方表示不對孔男就傷害罪提告，但決定控告對方家暴。警員遂為朱女申請家暴令，並通知當地社福部門，女嬰暫由她監護照顧。

案件詳情曝光後引起網民討論，不少人怒轟男子公然掌摑妻子的行為，「竟然動手，誰知道在家會不會打更兇」、「會家暴的伴侶真的噁心」、「這種敗類就是欺軟怕硬，三個男的一圍上來馬上不敢亂來」。亦有人大讚見義勇為的路人，「看到那三位衝過去保護就覺得世界還是有很多好人」、「那些馬上衝過去的人太暖了吧」。