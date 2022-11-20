小三童考98分哭喊：死定了！　媽媽幫穿上尿片護膝　原因極恐怖…

考98分還要捱打？還把打仔說得天經地義？台灣有小三男童期末考試「只得」98分，請求媽媽幫他改成100分，翌日上課時更嚇到頻說「死定了、死定了」，結果驚動老師們，媽媽急忙幫他穿上尿片及護膝。

原來男童的狠爸得悉兒子未能考滿分而暴怒，痛批兒子「白念了」，要求兒子跪在車庫等他回家，再用水管暴抽其屁股，媽媽不忍心上前阻止照樣捱打，之後更被趕出家門。由於擔心兒子安危，她最終向法院申請保護令。



台灣小三男童未試只有98分，在課室內精神緊張說自己「死定了」。（示意圖／Getty Images）

案情指，台南1名小三男童今年1月期末考，考完第一天試後回家，告訴媽媽其中2科分數「只有」98分及94分，慌張問媽媽怎辦，問媽媽可否將試卷上的分數改做100分，否則他一定被爸爸罰。媽媽無奈下向老師求助，希望老師修改分數，否則兒子會被父親體罰，老師認為事件應交給輔導老師處理。

第二天考試完結時，男童非常緊張，在課室不停說自己「死定了」，輔導老師再致電媽媽。媽媽情急請假到校，並打電話和爸爸商討，未料他暴怒稱兒子「白念了」，直斥兒子每晚都讀得這麼辛苦都考不到100分，「比別人考前才念才考70分的還不如」。狠爸用電話大鬧兒子為何考不好，「少1分打1下」，要求媽媽趕快去買參考書，讓兒子自修改善成績，考不好沒資格提任何條件和玩樂，命令兒子跪在車庫等他回家處罰。

男童早料到自己會被父親體罰，請求媽媽幫手修改成100分。（示意圖／Getty Images）

媽媽回家後趕快幫兒子穿上尿片，並幫他戴上護膝，讓兒子跪在車庫等。爸爸回家後要求兒子趴在車庫地板，拿出水管抽打其屁股，媽媽不忍心上前阻止，也被發狂的爸爸打中。後來因為補習班快要遲到，父親才收起水管，叫媽媽幫兒子塗藥後馬上去上課。

一周後爸爸接到電話，稱有人通報家暴事件，他反要求媽媽查出通報者身份，稱要找對方算賬。媽媽嘗試和爸爸溝通想改變教育方式，終被趕出家門，狠爸禁止兒子離開家門，以防他跑去外公外婆家。媽媽擔心兒子安危，無可奈何下向法庭申請保護令。

狠爸向法官解釋，兒子因為沉迷打電話沒用功讀書，誇下海口稱讀書簡單，承諾4科拿不到100分，就讓他少1分打一下，他要令兒子明白不可以隨便作承諾才處罰。狠爸同時承諾，將來有意見衝突時會先迴避冷靜下來，現時他已作出調整，平日會和妻子每人輪流照顧兒子一周，希望法官別頒下保護令。

狠爸因為兒子要上補習班快遲到，才收起水管不再打。（示意圖／Getty Images）

不過，社工認為狠爸在教育兒子及夫婦關係上都有許多固執想法，對母子兩人的事極度敏感，他雖不認同自己的暴力行為，但會嘗試合理化，屬家暴中度危險群。

法官指，父親的不當管教和自身成長背景有關，非一朝一夕而成，為免母子再受暴力威脅，頒下2年保護令，阻止他再對母子進行身體或精神上的侵害行為，並接納社工意見，要求狠父要在2年內完成認知教育輔導。

（綜合）