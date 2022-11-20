奴性重？求職者去IT公司見工　經理竟話OT係份內事　網民批刻薄

向奴性說不！有求職者於網上發文表示，最近到1間大型資訊科技（IT）公司應徵主任職位，沒料到經理竟然指加班是「職責同份內事」。帖文引起熱議，有網民氣憤道「係呀，香港好多僱主都係覺得OT只係你未完成工作，係份內事，但補水係份外事」，有人建議回敬的高招，「回返佢：唔怪之得你請唔到人」、「答佢：OT係呢度員工嘅份內事？唔怪之做到你咁黐線啦」、「叫高啲薪水，唔請係咁先，閃人」。



有求職者於網上發文表示，最近到1間大型資訊科技（IT）公司應徵主任職位，沒料到經理竟然指加班是「職責同份內事」。（《合約男女》劇照）

該名求職者投稿至fb專頁「奴工處」指出，應徵的職位主要負責會計報告，見工時經理稱要有心理準備，每個月都有1星期要加班，他原本覺得沒問題，詎料經理接着說「你預咗每個月有1星期要OT，但我哋唔會補錢補假畀你㗎，因為呢啲係你嘅職責同份內事嚟㗎！」。

網民留言表示，「其實多數IT公司都係咁，只係講到出面好似有啲奇怪咁囉」、「好多會計post（職位）都要OT，不過講到佢咁mean（刻薄），就可以直接skip（跳過）」、「如果month end closing（月底結算）忙要OT，平時hea（懶散）返咪ok，如果長期都忙就唔太掂」、「走先啦，係咁先啦，下次再玩啦」、「一個月有一星期，即係4分1，咁底薪至少叫價多15-20%，否則係咁先」、「個語氣乞人憎過個事實」。

網民留言指出，「走先啦，係咁先啦，下次再玩啦」、「一個月有一星期，即係4分1，咁底薪至少叫價多15-20%，否則係咁先」。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

有打工仔分享見工經驗，「從來不OT。試過見工嘅時候，有HR問我介唔介意OT，我好老實咁答：『間中OT去解決突發問題，我唔會介意，但係如果係長期OT嘅話，就代表公司嘅time management（時間管理）有問題，管理層係安排工作嘅時候，唔應該預計所有工作都需要加班完成，如果係咁即係公司嘅人手根本唔足夠」，他稱這樣回答最後也成功應聘。

有人則分享，「我上次去見呀，睇到contract（合約）咁寫『工作時間：9-1、2:15-5:45，逾時當OT，有補水』，我都知冇可能，HR就話『寫，係畀勞工處睇咋』」。