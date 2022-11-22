原條沙鯭魚剝皮斬件少咗件？　顧客質疑是否正常　網民反激讚檔主

買餸最忌被搵笨，尤其購入海產要求檔主劏洗時，更怕被斬件偷走。有網民日前就發文，稱在街市買了「原條沙猛（鯭）魚」（即沙鯭，俗稱剝皮魚），並請檔主幫手剝皮斬件，惟回家後，卻發現魚身似乎少了胸腹部一塊，於是不解地詢問：「係咪正常呢？」其他網民看圖片後，反讚檔主做手法合理，更把示樓主下次可再幫襯。



樓主表示魚檔檔主幫他剝去魚皮及斬件，然而他回家後卻發現魚身「拼圖」不完整，於是不解地詢問是否正常。（「香港街市魚類海鮮研究社」FB圖片）

該名網民在facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」發文，並附上1張照片，表示魚檔檔主幫他剝去魚皮及斬件，然而他回家後卻發現魚身「拼圖」不完整，「返到屋企拼圖後無咗一部份，請問係咪正常呢？」，而從圖片可見，沙鯭已被去皮及切成4份，嘴突、尾鰭、鰓及前腹部份皆被切去。

帖文一出即引來網民熱議，有人表示沙鯭經過去皮處理後，「消失的部分」其實已經被割破，「而且無肉食，同埋好薄好薄，仲要去埋啲腸膽等等，手快就成個切走。如果你晤（唔）中意下次咪自己湯（劏），手法係禁（咁）」，亦有人回應樓主指情況正常，「尤其個抛嘢非常污曹（糟），通常都係切走」。有人更指沙鯭的腩不是一般魚腩，非但「無肉食」，而且會腥，認為檔主處理手法正常，令魚身很乾淨，值得再幫襯。

有網民就發揮想像力，利用改圖「復原」整條魚，令原本認真探討的帖文充滿趣味。（「香港街市魚類海鮮研究社」FB圖片）

另外，有網民就發揮想像力，動動手指幫樓主找回「消失的魚塊」，只見網民將魚背「複製再反轉貼上」，利用改圖「復原」整條魚，令原本認真探討的帖文充滿趣味，「啊～又畀你諗到啵」、「駁得又幾好喎」、「多舊魚啊」。