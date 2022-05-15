巴士空位放袋　港男公審乘客一句話反惹公憤　網民：好無辜…

【巴士／公審】時常有人把看不過眼的事情放上網絡公審，但隨時公審不成反惹公憤！有港男日前看到有乘客坐巴士時把一袋物品放在隔籬座位，認為做法自私，於是拍照放上網公審對方行為，沒料未獲其他網民支持更被群起圍攻，「冇人坐，又有大把位，唔放得咩？」，又批評樓主自以為站在「道德高地」，感嘆該乘客「無辜辜俾人公審」。目前帖文已被刪除。



有港男看到有乘客坐巴士時把一袋物品放在隔籬座位，認為做法自私，於是放上網公審，惟未獲其他網民支持更被群起圍攻。（網上圖片）

有港男日前在Facebook群組「香港突發事故報料區」發文，直斥「條四眼仔自私到呢，一上車就放袋嘢喺個位度」。從照片見到，該戴眼鏡的乘客旁邊座位放有一袋黃色袋裝着的物品，而旁邊至少2個空位都無人坐，似乎當時巴士未算擠迫滿座。

樓主把事件放上網公審，惟大部份網民都認為該乘客做法無問題，「佢側邊兩個位都無人坐喎」、「真係冇問題喎，樓主唔影下前面仲有幾多個空位」、「冇人坐，又有大把位，唔放得咩？咁都拎嚟up」、「仲有空位都唔擺得啊？」，更指摘樓主不妥當，「要責備別人時，請先問自己曾否做過同樣的事」、「X！唔好得閒冇事，擺道德高地啦！」、「咁放冇犯法，就咪出聲話人啦」、「如果當時一個位都冇，而你又冇位坐，佢都唔肯拎開，佢真係好自私，但而家唔係咁」。

（資料圖片）

不過亦有網民質疑，今次放一個袋無問題，但如果放一把滴水的雨傘，大家又是否會認為沒有問題。

帖文目前已被刪除，惟仍被大批網民截圖瘋傳。