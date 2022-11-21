網傳食客大牌檔除口罩等食飯　被指違口罩令罰5000元　條例咁講…

【口罩令／599G】在防疫條例下，進入食肆堂食時，究竟何時才可除下口罩？有食客於網上發文稱，他日前到大牌檔午膳，下單後便除口罩準備開餐，沒想到即時有食環署職員指他枱面未有食物飲品時不可以除口罩，結果被開出定額罰款單，他慘被罰5,000元，質疑「呢個咩世界」。

事件引來網民熱議，「之前咪講過話未有嘢食嚟到唔可以除口罩」、「不嬲都係，只係好多人唔理」，建議以後到餐廳先叫杯水或自備水保障自己。《香港01》已就事件向食環署查詢，正等候回覆。



進入食肆堂食時，究竟何時才可除下口罩？（資料圖片）

該食客於facebook群組「香港交通及突發事故報料區」以「突發！除口罩準備開餐罰五千！」為題發帖，指上周五（11月18日）到大牌檔食午餐時，下單後便除口罩收好準備開餐，卻即時有食環署職員上前「抄牌」，「話我枱面乜都未有唔可以除口罩」，雖然其飲品於30秒後送到，但樓主最終仍被開出定額罰款單，將要繳交5000元罰款，感嘆「匪夷所思…全場食客職員都鬧爆都照抄…絕！呢個咩世界…唯有飲喇！」。

從樓主上載的5,000元定額罰單見到，罰款理由是「沒有佩戴口罩罪行」，時間是當日中午12時39分，地點疑似是牛頭角。

事件令網民嘩然，惟不少網民指出，「之前咪講過話未有嘢食嚟到唔可以除口罩」、「不嬲都係，只係好多人唔理」、「擺明做你，但份嘢差少少未嚟就真係無得講」，建議以後到餐廳時先叫杯水或自備水保障自己。

不過，有網民指樓主上載罰時拍攝到一樽啤酒，加上一句「唯有飲喇！」，懷疑貼文是另類廣告。

有網民則關注枱面上有杯水是否真的不會被罰。根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》，在指明公眾地方及《第599F章》處所須佩戴口罩，而該人不佩戴口罩以作出任何以下作為，即屬有合理辯解（但僅以該作為在有關情況下屬合法為限)，包括飲食、用藥、保持個人衞生。