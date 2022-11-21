惡心！食米線驚見碗內有曱甴　炸魚臭到暈無食照收錢　食客不滿

大大隻「小強」，見到立即食欲全無！有食客於網上發文表示，日前於長沙灣麗閣商場1間連鎖米線店用餐時不幸「中伏」，發現米線的腐竹附有1隻完整的反肚曱甴，他另外也點了碟炸魚，沒料到「臭到暈」。他不滿該店員工態度差劣，不耐煩地應答其要求，反映炸魚質素有問題後仍被收錢。《香港01》正就事件向涉事食店查詢。



有食客於網上發文表示，日前於長沙灣麗閣商場1間連鎖米線店用餐時不幸「中伏」，發現米線的腐竹附有1隻完整的反肚曱甴。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」圖片）

該名食客於fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」發文並貼出多張照片，他叫了碗魚腐蟹柳米線，卻於1塊腐竹上發現1隻完整的反肚曱甴，放大照片一看十分惡心，形容「條鬚長到嚇死人」。他小聲地喚店員，但對方待客態度差劣，「佢好唔耐煩咁應我咩呀，之後叫佢退，佢話好呀」。

樓主另外點了碟炸魚，但形容「條炸魚臭到暈，炸完都遮掩唔到嗰陣臭味，食都沒食就埋單」。他向店員反映炸魚很臭根本沒吃到，卻也被照收錢。從照片見到，該碟炸魚被翻弄過及夾起了魚肉，未知樓主實際是否有吃過。

網民留言揶揄「有機蛋白質」，有人指出「隻強會唔會太大隻？」、「即刻call食環署喇」、「咁樣嘅服務態度做乜嘢生意」、「仲畀錢，先生你厚道」、「唔好玩啦， 係我就唔會埋單，九唔搭八！我去食嘢畀隻曱甴我仲要我埋單？」、「呢間嘢長期冇人執枱，個樓面黑面到X街，最後1次食聽到好多吱吱聲唔敢再去」、「我自從去過荃灣間分店，我就以後無幫襯過，污糟、慢、員工唔合拍、麵線過硬」。