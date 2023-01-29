慘！6天工作周無人生？放工瞓醒又返工　打工仔：做人有咩意思？

本港不少行業都實行5天工作周，每周上班6天對打工仔來說實在是惡夢！近日有打工仔發文指5天工作周已是很基本，而且周六日的假期眨眼便完，都未能好好休息，又指以往做兼職要上班6天，周六晚上11時下班，翌日睡醒已是早上11時，隨即又是另一循環，不禁問：「做人有咩意思？」網民認為有得選擇當然好，但經濟環境不許可就要屈服，「冇得開飯嘅話，非人生活都要捱」。



有打工仔發文指過往做兼職時每周上班6天，根本就沒有生活，不禁問：「做人有咩意思？」。（《我們與惡的距離》劇照）

該名打工仔在facebook奴工處以「六天工作=冇咗人生」為題發帖，指自己全職只是做過每周上班5天的工作，認為這是很基本，又指「星期六日眨下眼就完，其實都係冇咩休息過」，而他以往做兼職時周一至六都要上班，到周六晚上11時下班，回家洗澡後睡醒已是翌日早上11時，吃完午飯逛街一會便到晚上，然後又繼續6天工作，不禁慨嘆「做人有咩意思？」，又稱不知為什麼還有人能接受6天或長短周的工作。

有網民認同樓主所言，認為每周6天的工作是非人生活，更呼籲要一起抵制，「強烈建議一齊抵制6天工作」、「我以前返過一份5日半嘅工，以後都唔考慮」、「簡直係非人生活」、「用時間換錢係最蠢嘅行為」、「有國家已經研究緊4天工作，不過唔會係香港」。

有網民認為不少人要養家，在工作上下不能太「揀擇」，揶揄樓主「試下攞綜援，一個月有30日假期」、「唔使返工最好，保證你人生時間充裕」。《大叔的愛》劇照

另有人持相反意見，認為不少人要養家，對工作不能太「揀擇」，揶揄樓主「人人都想返5日工，搵唔到5日工就唔使養家糊口？」、「冇得開飯嘅話，非人生活都要捱」、「試下攞綜援，一個月有30日假期」、「唔使返工最好，保證你人生時間充裕」、「你個問題會唔會係星期六都放11點？」；亦有人指各人有不同取向，沒有所謂最好的選擇，「總有人唔介意返6日，我就搵5日工，6日工咪等接受到嘅人返，各取所需」。