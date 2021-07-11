稱6天工作周無Work Life Balance　打工仔呻「5天工作成奢侈品」

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-11 14:00

【5天工作／6天工作／Work Life Balance】香港推行5天工作周多年，但仍有不少打工仔仍然實行6天工作周。最近有網民在討論區上分享，指自己是6天工作周的打工仔之一，完全平衡不了工作與生活，「喺香港真係完全做唔到」，更說不用超時工作「已經要皇恩大赦」，感嘆指不想太過長命，長時間做資本家的奴隸。

有網民在討論區上發文，問其他人「喺香港5 Day工作變成奢侈品？」。（電視劇《我要準時下班》 劇照）

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樓主在親子王國討論區上發文，問「喺香港5 Day工作變成奢侈品？」，他指現時的工作每個月只有4日假，「究竟想5 Day工作係真係咁難？」。他說現時的工作令他難以找到工作與生活之間的平衡，「老闆唔使我OT已經要皇恩大赦」，「真心唔想自己咁長命，做資本家嘅奴隸做足一世」。

帖文引起網民熱烈討論，有相信同樣是實行6天工作周的網民表示，6天工作周使人感到絕望，「有時真係會諗我前世做錯咗好多事，今世先會成世人做到隻積咁」。不過亦有人表示，樓主有權選擇工作，「唔想返6日咪辭職搵過份囉」，又指如果從事的行業少有5天工作的崗位「就轉行先解決到」。

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