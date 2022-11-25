恐怖！老細偷睇員工通訊軟件對話紀錄　打工仔呻壓力大終決定咁做

老闆是人肉閉路電視？有打工仔於網上發文大呻，日前上司好心告知老闆趁他外出午膳時，嘗試開啟其電腦偷看通訊軟件對話紀錄，幸好他吃飯前已登出軟件。他直言，「恐怖情人就見得多，返咗咁耐工，真係第一次遇到恐怖老細」，更說老闆的行為令他決心辭職。



有打工仔於網上發文大呻，日前上司好心告知老闆趁他外出午膳時，嘗試開啟其電腦偷看通訊軟件對話紀錄，幸好他吃飯前已登出軟件。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」指出，日前外出吃午飯後回公司，獲上司告知老闆曾趁其不在座位，嘗試開啟其電腦偷看通訊軟件對話紀錄，他心想老闆「真係黐線」，幸好他吃飯前已登出軟件。

他表示，老闆平日每逢走過其座位，「都望一望我做緊咩，有時靜靜雞企喺我後面望下我做緊咩」。他直言「精神壓力真係好大，佢有能力將一個正常人逼到黐線，我決定離開，此地不宜久留」。

樓主直言，「恐怖情人就見得多，返咗咁耐工，真係第一次遇到恐怖老細」。（《大叔的愛》劇照）

有網民笑言，「如果你老闆個個都唔睇只睇你，佢可能鍾意咗你」，有人猜測「係咪得罪小人，俾人打過小報告？唔係話帖主問題，不過呢啲嘢就無風不起浪嘅」。

有人建議，「下次試下等佢喺尿兜屙緊嘅時候企佢後面唔出聲」、「以其人之道還治其人之身，揭佢啲私人對話畀老闆另一半知」、「偷睇真心要拍枱起身X佢，老闆都係咁話」、「開你私人通訊軟件可以告佢喎」。

有網民分享經歷，「我以前個阿姐坐我後面，佢日日無嘢做就喺到睇我做緊咩，lunch time（午膳時間）我用電腦嚟check（查看）下超市印花換咩公仔，lunch time後俾佢周圍唱我鍾意低能公仔，好後悔無反佢枱」。

有人則說，「有啲公司會裝好多CCTV（閉路電視），之後會放大個screen（屏幕）睇下你同邊個WhatsApp，內容講啲乜，同邊個傾電話，聽下你講緊乜，而家你只係個老闆企你後面咋，你算好彩啦！」。