內地女生咁睇港女？數5大特徵：穿着隨便、黃皮黑皮、不經意露富

在內地女生眼中的香港女生，到底是什麼模樣？有內地女生於網上留言表示，一眼就能認出香港女生，並列出港女5大分辨特徵，直言穿着「真的很普通」。港女特徵引來網民熱議，不少人指樓主形容得十分貼切，也有網民認為樓主所說的香港女生模樣「其實就是廣東人的樣子」，又認為香港「氣質美女」很多，不能一概而論。



有內地女生於網上留言表示，一眼就能認出香港女生，並列出港女5大分辯特徵。（資料圖片）

問答網站「知乎」早前有人發問「為什麼香港女生一看就是香港的？」，獲大批人回答，其中一則回答特別熱門。該回答中，內地女生表示其不少同學都來自香港，「真的是一眼就能看出來」，並依「面相」、「化妝方式」、「穿衣打扮」、「日常生活」、「舉止行為說話方式」5方面教網民如何分辨港女。

1）面相



樓主解釋就是眼睛，「我見到的同學有幾個是單眼皮和內雙，但其實很多雙眼皮」，而臉形顴骨比較高，眉型偏自然月牙彎形，嘴形則感覺比較寬厚。她又說，港女皮膚大多是「黃皮黑皮」，很少有白皮女生，「以及整個五官給人的感覺，真的是非常香港」。

內地女生於網上留言表示，一眼就能認出香港女生。（資料圖片）

2）化妝方式



樓主指出，內地女生化妝相對比較精緻，其認識的香港女生卻化妝很少，「不然就是畫眉眼影塗口紅，而且很日式（眼影大多是大地色橘色這種）」。

樓主指出，內地女生化妝相對比較精緻，其認識的香港女生卻化妝很少。（資料圖片）

3）穿衣打扮



樓主直言有些港女「真的穿的很普通」，「牛仔外套T恤牛仔褲；好多女生標配legging + AF1（鞋款），或者穿包裙；貌似很喜歡碎花裙，或者簡單的搭配的衣服；很多也喜歡穿legging（我感覺他們人人一條legging）；到冬天了也會有奢侈品牌的圍巾外套這些」。另外，她認為港女穿着審美上很多人傾向美式、日式或法式風格。

4）日常生活



樓主表示，香港女生相對比較低調，不會像內地留學生般喜歡買奢侈品，卻會不經意間「露點富」，「比如我同學上課戴了個卡地亞手鐲，ins（IG）分享的每天的吃吃喝喝潛水衝浪遊艇」。

瑜伽褲是女性常見衣着之一，圖為藝人倪晨曦。（misselvani@IG）

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她說曾與香港女生討論這問題，對方覺得只想把錢花在值得的地方，而她們的IG帖文和照片都挺日常，「從照片來看她們拍照方式其實更和國外的女生相似，不會很特意的去擺拍，笑也笑得很真實自然，要笑就咧開嘴大笑。還有他們確實不太會去p圖，頂多加美顏濾鏡？她們也不會特意去管理自己的照片，她們覺得這是她們自己的帳號，發自己的生活是給自己看的」。

5）舉止行為說話方式



樓主指出，感覺香港女生特別喜歡聚在一起，且氛圍與內地女生不一樣，「經常看到她們特別能說，經常說幾句就開始笑，一路都是嘻嘻哈哈，我有時都get不到他們的笑點」。她續指，很多香港女生比較外向，「自己自帶着一種自信」。

樓主指出，感覺香港女生特別喜歡聚在一起，且氛圍與內地女生不一樣。（資料圖片）

「內地女生眼中港女5大分辯特徵」引來網民熱議，不少人表示形容得十分貼切，「面相形容的好貼切」、「她們說話的語調一聽就知道是港女」。也有人認為不應一概而論，「內地女仔原來咁睇香港女仔…」、「其實就是廣東人的樣子，只是打扮氣質有所不同」、「香港氣質美女很多，看你混哪個區」。

面對網民熱烈討論，樓主直言「讓我有點慌」，承認自己的回答不能完全概括香港女生，「但確實也是我親眼所見，我也是舉真實例子。至於人，本身就是多樣的，沒有詞可以去完全概括他們，沒見過不代表沒有」。