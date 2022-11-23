世界盃｜爆冷擊敗阿根廷　沙特阿拉伯球迷徒手拆家門慶祝影片瘋傳

世界盃沙特阿拉伯爆冷以2：1撼贏奪冠熱門隊伍阿根廷，令一眾沙特阿拉伯球迷欣喜若狂，更有球迷拆屋。一群沙特阿拉伯球迷在家中觀看直播支持國家隊時，意外拍下國家隊贏波一刻，更有人興奮到拆下家中大門丟到院中，而這段影片亦迅速在Twitter上被廣傳。



卡塔爾世界盃2022首場分組賽中，沙特阿拉伯爆冷以2：1贏阿根廷，令全世界球迷大跌眼鏡。（GettyImages）

在昨日（22日）的卡塔爾世界盃2022首場分組賽中，沙特阿拉伯（Saudi Arabia）爆冷以2：1撼贏奪冠熱門隊伍阿根廷（Argentina），令全世界球迷大跌眼鏡。在上半場，美斯（Lionel Messi）操刀12碼，利落射入，帶領阿根廷領先1：0。但換邊後，沙特阿拉伯奮起反擊，先有艾舒歷（Saleh Alshehri）在基斯甸羅美路（Cristian Gabriel Romero）看管下射入，追平1：1；踢到53分鐘時，艾達沙尼（Salem Aldawsari）再起右腳射入，沙特阿拉伯以2：1反超前。

而沙特阿拉伯的一群球迷在家中觀看直播時，有人以手機拍攝與友人欣賞球賽的情形，剛巧拍到艾達沙尼進球一刻，圍在電視機旁的支持者即時欣喜若狂地跳起來。從影片可見，支持者們開心到原地彈起，每個都在握拳尖叫，完美詮釋什麼是「手舞足蹈」。其中1人更興奮到衝向大門，強行把大門從門鉸處扯下，然後丟到庭院的地上。該男子做完這一切仍未盡興，衝回屋內與朋友們相擁慶賀，直至影片結束也無人關注「無辜被拆」的大門。

不少網民看完影片都表示被他們的熱情感染，「看到我都想支持沙特阿拉伯了」、「贏了阿根廷，這道門也算是犧牲得有意義」，亦有人關心屋主回來發現大門被拆的反應，「我希望他不是阿根廷的支持者」、「是時候離開了，要趕在屋主回來前」。

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