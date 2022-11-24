世界盃｜港男偕父深夜睇波　聲音太大引姊不滿：用WhatsApp傾飽佢

香港一直受土地問題困擾，家中狹窄環境亦容易與家人發生爭執。近日就有男生發文指世界盃開始後偶爾會和父親坐在客廳看揭幕戰，少不免會大聲討論。姐姐卻表示自己被聲音吵醒，更斥責要討論便應使用WhatsApp。樓主質疑對方打雷都不會醒，現在卻說自己「醒瞓」，而且不只是歡呼聲，連正常聊天都被罵，正考慮和父親去酒吧，可以喝酒又可以歡呼，更不用捱罵。



有男生發文指世界盃開始後偶爾會和父親坐在客廳看開幕揭幕戰，少不免會大聲討論，姐姐卻表示自己被聲音吵醒。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

該男生在香港討論區以「半夜睇波冇得歡呼」為題發帖，指自世界盃開幕後，偶爾都會和父親坐在客廳看球賽及揭幕戰，亦少不免會討論得大聲點。姐姐卻表示自己被聲音吵醒，更罵可否不要出聲，「要傾用whatsApp傾飽佢」。樓主懷疑對方根本未入睡，而且平日打雷都不會醒，現在卻說自己「醒瞓」，加上母親房門沒有關上都沒有被聲音吵醒，無奈怨道「唔好話歡呼，連傾下都要鬧」，因而考慮和父親去酒吧觀賽，既可以喝酒又可以一大群人歡呼，更不會被罵。

不過網民大多指責樓主騷擾別人休息，還覺得自己沒做錯而發文公審，「唔好嘈住人啦」、「唔滿意咪搬出去住」、「去酒吧商埸睇波仲好啦，又唔怕嘈到屋企人，現場氣氛又好」、「不是一個人住就要顧及家人與鄰居感受」、「正常睡覺時間你嘈係你哋錯，仲覺得自己委屈？」、「你正常人嚟，無自制能力咩？你哋唔覺嘈，人哋唔鍾意睇會覺得好滋擾」。

網民都指責樓主騷擾別人休息，為什麼還會覺得自己沒錯而發文公審，「唔好嘈住人啦」、「正常睡覺時間你嘈係你哋錯」、「不是一個人住就要顧及家人與鄰居感受」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

有人則以爆笑留言回覆，「反正都無尊嚴，你同老豆家姐下跪道歉啦」、「衰女，阿爸都敢鬧？人嚟！鎖佢入柴房！」、「可以無聲歡呼」；另有人表示能和家人「嗌交」都是種樂趣，「同家人爭電視睇，太大聲同家人嘈交，都係樂趣嚟」。