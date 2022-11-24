的士迴旋處硬Cut警車累急停　司機下場慘了　網民：勇氣用錯地方

胡亂切線（Cut線）隨時出事！網上一段車Cam片段熱傳，只見有的士駛經沙田馬料水一迴旋處時，竟從外線硬切入內線，旁邊的警車被迫減慢車速並急停。的士爬頭後，警車即亮起警號，追逐一段路後，涉事的士疑似在路邊亮燈停下。



有的士駛經沙田馬料水一迴旋處時，從外線硬切入內線，旁邊的警車被迫減慢車速並急停。（影片截圖）

有網民將車Cam片段上載至facebook群組，事發於昨晚（23日）7時許，一部的士於中文大學附近的澤祥街行駛，沿最左線駛入迴旋處，但突然在未有打燈下硬切入中線行駛，而旁線正行中線的交通部警車見狀，即減慢車速，最終要急停讓位，才沒有發生意外。

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的士切線爬頭後，警車即響起警號，要求的士停在路邊，惟對方繼續前行未有理會，直至駛出下一個迴旋處後，的士才打燈示意急停，影片亦在此終結。

片段引起網上熱議，網民都嘲諷的士司機「抵死」，「明明行外圈咪無事，無端端又 cut 入中圈」、「走右轉左的士玩晒，執佢老不（不小心駕駛）走唔甩」、「的士佬目中無人是常識吧」，又揶揄的士司機今次「恰」錯人，「喺交通部架車前面玩嘢，這份勇氣用錯了地方」、「專業操守第一條，話知你係乜車照硬cut」。

有網民指出，在迴旋處胡亂切線並非罕見，批評很多車行經迴旋處都不是跟線而行，「根本好多車行呢個迴旋處都唔跟線行，呢個迴旋處咁清楚3出3，都成日啲車都亂咁行」，但亦有人認為香港的迴旋處及螺旋處「真心亂」，「行行下都唔知自己行緊邊條線」。

翻查運輸署道路使用者守則，有關「迴旋處」篇章提及，迴旋處入口如有兩條行車線，除非有交通標誌或道路標記另作指示，否則應依循下圖中藍色線所示的路線行駛：