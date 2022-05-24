貨van硬cut後急停險累後車直撞　2秒後遭警車截停　網民：現眼報

駕駛時「cut線」是常有情況，但如何cut得好也是學問。網上流傳影片，1輛客貨車於土瓜灣道沿快線行駛時，疑「硬cut」中線的車輛，切線後更突然收掣急停，累後方車輛急煞才能避免撞上，幸未有發生意外。事件本屬馬路日常，沒想到客貨車切線後約2秒，快線竟出現1輛交通警車，亮起警示燈示意客貨車停車，未知是要作警告或是直接票控。網民看過影片也笑言是「現眼報」，直指切線能反映司機的駕駛態度。



網上流傳影片，1輛客貨車於土瓜灣道沿快線行駛時，疑「硬cut」中線的車輛，切線後更突然收掣急停，2秒後快線即出現1輛交通警車，亮起警示燈示意客貨車停車。（YouTube「車CAM特警」影片截圖）

相關「車cam」片段顯示，事發時間為昨日（23日）早上9時20分左右，片主車輛正沿土瓜灣道的中線往上鄉道方向行駛，「我一直冇轉過線，好守規矩沿路行」，期間1輛深藍色客貨車從右方快線加速並「打燈」切線，惟切線後卻即時收慢急停，令片主車輛被迫跟隨急煞才能避免直撞。

同類「cut線」情況在馬路上時有發生，不過片中可見，客貨車繼續行駛僅2秒，快線便出現1輛交通警「格仔車」，亮起警示燈要求客貨車停於路邊，疑似要向司機作出警告，甚至直接票控。片主見到這一幕後，也不禁發出笑聲。

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影片一出即引來網民討論，不少人表示看到客貨車「硬cut」再急停後即被警車截停感到大快人心，笑言是「現眼報」、「看完心口舒服了很多」、「見到警車出現嗰一刻，我真心笑出聲」。有駕駛者則認為切線能反映司機的駕駛態度，「雖然係日常，但一衝上嚟就硬cut始終有一定危險」、「Cut線好像OK，但cut後即無故stop車這駕駛態度可能有問題」、「揸車嘅態度點，個人就係點」。