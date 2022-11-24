淘寶中伏｜港女買貴價行李篋　見貨品真身崩潰投訴　客服竟咁回覆

【淘寶／退貨／中伏】網購一定要小心留意貨品細節！有港女於網上發文表示，她淘寶了一個貴價「行李箱（行李篋）」，結果貨到發現真身卻與官網聲稱尺寸「差咗好多」，認為對方誤導，令她崩潰無奈，「唯有當自己跌咗幾百啦！」。不過網民看過樓主上載的相片及與淘寶客服對答內容後，反一面倒認為是樓主自己有問題，「好明顯賣家冇錯」，大讚「（淘寶）客服EQ真高」。



有港女於網上發文表示，她淘寶了一個貴價「行李箱（行李篋）」，結果貨到見到真身卻與官網聲稱尺寸「差咗好多」。（Facebook群組「淘寶開心share」）

該港女於Facebook群組「淘寶開心share」以「今次真係俾淘寶店客服笑死」為開首發文，指自己需要一個「48厘米長、40厘米闊、20厘米高」的行李篋用作隨身攜帶醫療器材，「我都知呢個尺寸有啲難度，冇辦法，唯有慢慢搵」，結果在淘寶找到心儀行李篋後，即時購買及運來香港，「雖然貴了點，可是需要它，所以拍下了」，沒想到貨品真身竟不似預期，「返到嚟一度…真係比佢官網所聲稱嘅尺寸差咗好多！」。

港女發文訴苦。（Facebook群組「淘寶開心share」）

樓主之後憤怒向店舖淘寶客服投訴，對方堅稱無問題，令她無奈感嘆，「唯有當自己跌咗幾百啦！如果知道係佢呢個尺寸，就百零蚊都有啦…佢仲圈個細細粒字嘅備註話，誤差2厘米係正常嘅」。

從樓主上載與客服對話的圖片見到，她先向客服表示「你們給的尺寸並不實在。根本是虛報」，獲客服回覆「親，行李篋測量標準是底部到上面把手的位置」。樓主緊接質疑行李篋只有36厘米寬，不符聲稱的40厘米，直言「如果我不是需要40厘米寬的，不會挑你們家的，你們這個貴多了」，惟客服強調行李篋尺寸是按照航空公司標準測量。

樓主不滿客服回覆，明言「我當是掉了幾百塊，但是，你們一定收劣評」。客服之後多次解釋其行李篋尺寸測量標準，惟樓主都不接受，更回嗆「祝你們多唬弄幾個客戶，多賺黑心錢」。客戶則回覆，「親，不是少一厘米兩厘米我們就能多賺多少呢，行李篋測量標準圖片我發給您看了呢」，但樓主只重申：「總之，在我的角度，你們有誤導。」

樓主與客服對話全文▼▼▼

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事件引來熱議，惟網民看過樓主量度行李篋圖片及與客服的對話內容後，均認為錯在樓主而非賣家，「妳講緊內籠尺寸要求？可惜全世界都係講緊外部＋伸出物尺寸」、「好似係你度得有問題」、「好明顯賣家冇錯」、「淘寶個尺寸係成個外框，連埋pull handle位的，所以睇相賣家應該冇錯」、「客服有理」、「內尺寸與外尺寸的重要性」、「客服EQ真高」、「有時唔放上來都唔知自己X咗」、「西客」。

也有網民建議下次淘寶網購時要問清楚貨物詳情，「買之前要問客服，叫佢去倉搵實物度一次你睇，合要求先買，佢唔度你就搵第二間。中幾次伏就識架喇，今次當交學費囉」、「因為特別需求嘅尺寸，就一定要問清楚（內／外尺寸）」、「唔啱唯有退貨囉」、「試過啲拉尺，內地同香港買嘅、日本嗰啲真係有誤差」。