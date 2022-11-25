世界盃｜同事午餐捱麵包　一問揭賭波連輸幾場：本身睇好阿根廷

近日世界盃開鑼，不知各位足球愛好者有什麼心水隊伍呢？有打工仔發文指平日多數與同事一起吃午飯，誰知對方近日卻表示吃麵包就足夠。樓主好奇詢問背後原因，原來他賭波連輸幾場所以「無飯開」，不禁感歎「唔賭波咪冇事囉」。



有打工仔發文指平日習慣和同事一起吃午飯，每餐都不算貴。誰知對方突然拿出麵包，表示吃麵包就足夠。（《大叔的愛》劇照）

該打工仔在香港討論區以「同事話自己輸波好慘」為題發帖，指平時多數跟有位同事外出吃午餐，每餐都不算昂貴，約60元左右，沒料近日問及午餐打算吃什麼時，對方卻拿出麵包，表示單吃麵包就足夠。

樓主表示對方平日吃午餐份量都不少，質疑只吃一個麵包怎會足夠，便問其原因，同事則表示「連買幾場波都輸咗，本身睇好阿根廷，買咗好多，點知都係輸，所以依家要捱下麵包平衡下先得」。樓主不禁感嘆不賭波就不用無飯開，稱「世盃仲有咁多場，再輸佢唔會唔會日日都留喺公司食麵包㗎？」。

樓主便問問為什麼要吃麵包，對方說：「連買幾場波都輸咗，本身睇好阿根廷，買咗好多，點知都係輸，所以依家要捱下麵包平衡下先得」。（《漢摩拉比小姐》劇照）

網民都勸誡不要賭波，從來都是莊家做操控，賭仔嬴錢只是偶爾幸運，「唔賭先係贏，除非你係大莊家」、「長賭必輸，即使賭贏，心雄繼續賭，最終都係輸」、「莊家操控市場」、「小賭怡情」、「玩小小算啦」、「每屆世界盃都有人輸到跳樓，勿瞓身」、「賭還賭，唔可以輸家用同飯盒」、「再輸麵包都可能無得食」。

有人則認為當是對同事的教訓，而且很多人已經賭上癮，只要不問自己借錢就罷了，「阿根廷都買即係唔識賭啦，要繼續玩當交下學費囉」、「自作自受」、「賭波係自己選擇，承擔返個後果都好正常」、「好多人已經唔賭唔得」、「無問你借錢追數咪算好」。