求職被要求填個人FB、IG帳號　打工仔糾結怕被審查　網民教咁應對

有時職場上都會遇到投契的同事，關係變得熟絡後互相追蹤社交平台，分享生活瑣事也無傷大雅。但如果求職時被公司要求提供個人社交平台，那就是另一說法。有打工仔發文表示，現時有些公司求職表要求填寫個人Facebook或Instagram帳號，不想提供但又擔心對方懷疑，問網民該如何應對。



有打工仔指求職時被要求提供私人社交平台資料。（電影《何者》劇照）

該名打工仔投稿至Facebook專頁奴工處，指有些公司要求求職者提供個人Facebook和Instagram資料，懷疑公司想審查，擔心不填寫的話，「驚對方覺得我心虛或唔見得光」，但如果假扮沒有使用的話又未免太假，「畀着你都唔信」，向網民發問該怎麼辦。

不少網民認為應拒絕向公司提供個人社交平台，亦有網民建議開新帳號。（《未生》劇照）

帖文引起網民熱議，「同佢講唔關工作事，係私人嘢，唔俾！」、「你可以唔俾；佢可以唔請你」、「起身走人」、「答佢用開Xanga HKflash」、「俾LinkedIn」、「是但開個冇嘢睇的畀佢check飽佢」、「話私隱問題唔填」、「開一個梗係唔難， 但入面吉嘅都知乜事啦」。

有網民分享自己經歷，「有HR真係會去搵個Candidate的FB，想了解下再決定請唔請」、「我有次見工要提供埋另一半叫咩名做乜職業」、「我本身FB IG就係public預咗畀人睇，對上一份工我直頭last day email我FB link畀老闆同同事」。