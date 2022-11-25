西客！3長者食放題要求店家「清空兩側」唔坐客　1說法引網民怒火

防疫意識固然重要，但也要考慮實際情況！台灣有網民發文大呻，日前他在百貨公司餐廳遇到3名長者客吃放題，竟提出離譜要求叫店家「清空兩側」，認為桌子間隔太近，「有其他人很危險」，變相要店員為他們特設「梅花座」，令原本就在右側用餐的客人非常生氣。 他揶揄3名長者如有特別要求，好應該拿錢出來包桌，「誰家的長輩，請帶回家好嗎？」。網民痛批3人怕病毒應該留在家中，但據帖文照片顯示，店家應真的為他們清空兩側，大嘆：「奧客（西客）是店家自己慣出來的。」



樓主批評3名食客坐下就要求店員清空兩側，令原本坐在右邊用餐的食客大感不滿。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

台灣已將許多防疫限制鬆綁，包括開放店內用餐。樓主在facebook群組「爆怨公社」發文，怒斥「誰家的長輩，請帶回家好嗎？」。他日前到百貨公司餐廳吃放題，遇到有3名客人要求店家「兩側桌子都不能帶客人」，因為「座位間隔很近有其他人在很危險」，變相要為他們特設「梅花座」。有一桌客人原本就在右側用餐，聽到他們要求清空兩側後非常生氣。

樓主揶揄「百貨公司的吃到飽餐廳（放題）位置就這樣排啊」，若要求兩側都沒有人，應該直接拿錢出來包桌，「搞的店家難做其他客人憤怒，請這3個生物的家人來快來台南吃到飽領回好嗎？很急在線等！」。

樓主早前在台灣一間吃到飽（放題）餐廳，遇到3名提出離譜要求的食客。（示意圖／Getty Images）

網民認為除了清空兩側外明明有解決辦法，「請客服轉桌讓他坐靠角落位置，不然廁所前也可以」、「你們最乾淨沒病毒？」。如果怕染疫應該待在家中，「出來吃飯還怕這個」、「問他們是不是要出錢包場」、「憑什麼你們用餐的兩側不允許有其他客人？」。有留言稱去吃火鍋時都遇過這種人，大家明明有付錢，卻「要別人配合你們的任性」。

從照片所見，店家應該配合了他們要求，清空兩側的座位，不少網民大呻旁人能做的事不多，只能請店員們處理，「奧客是店家自己慣出來的」、「店家做法真是太傻了，為了3個客戶，得罪了其他所有客戶，值得嗎？」。

（facebook群組「爆怨公社」）