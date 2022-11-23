拍賣標價$80潤手霜　買家欲以這些物品交換　網民狂笑：要嚟把X？

相信不少人都曾使用Carousell拍賣網，不知有否遇到過「奇人奇事」呢？近日就有賣家發文並附上圖片指近期遇到位奇怪買家，竟想以IPhone原裝盒、iPhone7或8的玻璃貼及充電線轉換器等，交換標價80元的潤手霜。樓主因而無奈表示IPhone已經出到第14代，「仲要IPhone7玻璃貼做咩？」，因而寸爆回覆對方「請問要你啲垃圾嚟做乜？」，其後卻被對方封鎖，帖文惹來網民關注。



有賣家發文指近期遇到位奇怪買家，竟想以IPhone原裝盒和IPhone7或8的玻璃貼等作交換已標價＄80的潤手霜，並無奈表示IPhone已經出到第14代。（《奶酪陷阱》劇照）

該賣家在Facebook「Carousell 乞衣+X客關注組」發帖，指使用Carousell多年經常都會遇到傻人，而近期則遇到位奇怪買家。從圖片可見，樓主欲賣出一款潤手霜，標價為80元，對方竟然卻表示，希望以IPhone原裝盒、IPhone7或8的玻璃貼及充電線轉換器等作交換。樓主忍不住回覆稱「請問要你啲垃圾嚟做乜？」，對方則回應「換你啲垃圾囉」、「你可以唔換，連基本禮貌都唔識」，並將樓主封鎖。

樓主在帖文中無奈表示，「2022年iPhone都出到iPhone14，你俾iPhone7 玻璃貼俾我做乜呢？」，並稱自己不是從事垃圾回收，又揶揄道「好後悔平時開完箱就掉咗個盒呀！下次買新iPhone我會包郵送個盒俾呢位Ching」。

從圖片可見，樓主認為自己不是從事垃圾回收，便回覆對方「請問要你啲垃圾嚟做乜？」，其後更被對方封鎖，訊息無法傳送。（截圖自FB圖片）

帖文惹來熱議，大部份人都指該買家奇怪，並認為樓主說是垃圾的確沒有講錯，「唔知點解好多人有禮貌咁出呢啲價再問人，你鬧佢或者唔答佢又會話你冇禮貌，其實出呢啲價俾人係侮辱」、「9唔搭8」、「原裝盒要嚟把X」、「我用iPhone13試過幾次畀人問可唔可以Android電話殼交換」、「驟眼睇以為俾部iPhone7你，仲諗唔算好垃圾」、「未睇清楚仲想話賣家咁串，睇清楚後發現形容得好中肯」。

另有人以爆笑回應，兩張玻璃貼合併便會適用於IPhone14身上，樓主亦可收留具歷史價值的物品，「貼兩張IPhone7玻璃貼咪變IPhone14囉」、「識玩緊係約長洲交收」、「約實索罟灣11PM面交」、「呢個post就啱主題」、「擺明就係你唔啱啦，咁有歷史嘅嘢都唔肯收留」；惟有人認為樓主亦態度欠佳，大可以說一句不換就算，不用說是垃圾。