咁大嘅？淘寶買火山石尺寸mm變cm　網民爆笑教路：親！敲一敲就行

淘寶網購常有貨不對辦事件，要講經驗！有網民日前在淘寶購買用於魚缸的火山石，購買的款式明明是「3至6mm（毫米）」，但收貨後發現石頭全部太大，一問下客服竟然改口說應該是「3至6cm（厘米）」，竟是相差10倍的尺寸單位。網民爆笑模仿淘寶客服的回覆手段，稱對方可能會叫樓主自己打爆火山石，「親！不影響使用」，又教路應留意厘米在內地多叫「公分」，而事後店舖將商品尺寸單位改回「cm」。事主稱自己只想提醒大家要留意貨物單位，以免對方「分唔到mm及cm」，避免像他一樣白付運費，惟有人質疑店家可能只是發錯貨。



網民在淘寶購買火山石，但店家竟將「mm」和「cm」搞亂。（淘寶網圖片）

樓主在facebook群組「淘寶開心share」發文，提醒大家在淘寶購物時要小心，「我發覺有鋪頭係分唔到mm及cm」。從店舖網站所見，該商品是天然火山石，用於多肉植物鋪面、魚缸造景等，他買了「5斤黑色火山豆3-6mm」用來打算放在魚缸造底景。但收到貨物後即拍照給賣家，質疑「怎麼看也不可能是我訂的吧」，指收到的實物不可是3至6毫米的石頭，「3-6mm就是1厘米也不到呀」。

客服聞言後叫樓主稍等，然後才改口說是「3-6cm」。樓主無奈道「3-6mm」是毫米而非「cm」釐米，「況且只有一包」。樓主稱他只是提醒大家買火山石時要用心確認單位意思，現在貨不對辦還白付運貨。事後該網店已火山石的全部單位改作「cm」。

網民看完帖文爆笑模仿淘寶客服的說法，「你只要打爆粒石就是3mm親，打爆了比原本1包多10倍，所以你最後有10包以上，親」、「親！不影響使用，退回$2給你作補償」、「親！敲一敲就行！還可以有助發洩情緒」、「親，已補發硾子給您」。

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有人質疑毫米計的火山石應該和「沙」一樣細，有熟路網民指，火山石的確有3至6毫米的尺寸，有養魚或種花的人都知道，又稱內地厘米通常稱做公分，「不過佢哋識唔識公分=cm就唔知佢哋喇」。

部分人指內地人看不懂口語化中文才搞錯，但不少人質疑店家沒理由分不清mm和cm，明顯只是發錯貨或標錯單位，「可能鋪頭一開始打錯單位，但睇下都知有問題」，又表示客服很多時是「扮唔明我哋講乜，成日問咩意思，溝通好勞氣」，實際是想矇混過關。

（facebook群組「淘寶開心share」）