淘寶木枱變爛枱　賣家拒賠償稱運輸問題　引網民共鳴：雙11中伏

網購方便快捷，但是收貨時卻分分鐘拉低期待值。有網民日前發文，表示透過淘寶買了張木桌，收貨時竟崩潰發現木桌已經受損，有1條大大的裂縫，然而外盒包裝完整，因此懷疑賣家寄「爛貨」，可是要求賠償不果。有網民看過圖片後支持樓主的看法，但亦有人認為是運輸問題，更引起大批「雙11苦主」共鳴，「包得唔好加上運輸，雙11時特別暴力」、「今次雙11我也中招」、「雙11啲貨個個盒都係扁晒變形」。



有網民發文表示透過淘寶買了張木桌，收貨時竟崩潰發現木桌已經受損，然而外盒包裝完整，因此懷疑賣家寄「爛貨」。（「淘寶開心share」FB圖片）

該名網民於fb群組「淘寶開心share」發帖，稱日前購買了張木桌，然而其中1塊木板有明顯裂紋，「包裝完整，來到的是爛貨，賣家硬說運輸問題，拒絕賠償，非常失望」。從圖片可見，紙盒上寫上「70X40學生桌」，並以多條膠紙封好，而木板的其中1角有裂紋，裂紋向木板中央延伸，同時木板邊緣有白色膠漬，膠漬上有刮痕。

帖文引來網民熱議，有人支持樓主，懷疑賣家是故意把爛貨寄出，更猜測白色膠漬是修補裂紋用的膠水，「運輸無疑是暴力，不過其中1張枱角大寫見到有些乳白色修補，如屬實的話，即是發來的枱曾修補，一碰就碎開」、「其實呢個情況很明顯就係原本就係爛咗。賣家係知道寄香港，所以寄爛貨，因為香港退返去嘅運費比買貨貴，正常都唔會退硬食」。然而，有人就不同意，覺得賣家沒有必要寄劣質商品，認為一切都與運輸相關，「佢哋唔會留意你個地址喺邊到」、「明顯係啲板好重，佢就咁紙皮包裝運輸暴力掟必定爆啦」。

另外，有不少淘寶經驗豐富的人給樓主提建議，首先是買前要提醒賣家包裝細節，「預先同佢講你係寄海外，叫佢加強包裝」、「家俬重物，記得木架行先，加錢都係咁話」，而收到貨後也要先檢查貨物，如有問題，就可以申請退款。