大學四年級女生意外懷孕　急問：要不要念完？　引出過來人咁講…

大學快畢業前意外懷孕，該怎麼辦？台灣有正就讀大學4年級的女生早前在討論區發文，指她在1個月前發現懷孕，由於對正在修讀的學系不太感興趣，加上預計未來照顧小孩會非常忙碌，擔憂無法兼顧學業，惟家中長輩卻認為她應完成學位，逐詢問網民「要不要念完？」。帖文引來許多人留下暖心留言，不少人都支持她該完成學位，更有同樣是大四懷孕的過來人分享自身經驗，當中有人堅持完成學休，有人選擇休學，結果結婚後丈夫有外遇而離婚，後來又再復學，勸喻「人生自己負責」。



有正讀大學四年級的女學指自己意外懷孕，猶疑應否繼續完成學位。（《歸去來》劇照）

該名女生早前在Dcard討論區以「大四懷孕，要不要念完？」為題發帖，指1個月前發現自己懷孕，男朋友很開心也願意負起責任，2人有共識迎來這個小生命。不過，樓主稱正修讀大學4年級，自己卻不太喜歡其學系，也認為畢業證書在未來不一定有用，加上估計因修讀學分不足而需延畢1年，故萌生休學的念頭。

然而，家中長輩卻持相反立場，認為畢業證書可影響未來薪金多少，樓主休學的話，將來必定會後悔。樓主續稱，預計其後照顧小孩將會變得很忙碌，根本不能專注學業，自己苦苦思索仍不知如何是好，便希望發文求教網民的意見。

有人建議樓主要想清楚，生了小孩就沒法回頭，「想清楚再決定要不要生，大四還有好幾年美好時光讓你去探索世界，小孩生了之後就真的沒有回頭路，而且生活都在忙照顧孩子」、「妳為了男友為了小孩放棄即將到手的畢業證書，那他為了妳放棄了什麼努力了什麼？」。（《未來媽媽》劇照）

帖文一出，網民暖心地給予不同意多，許多人支持樓主把孩子生下，但認為繼續學業和擁有畢業證書至少有利未來，並且可維持經濟獨立，「最好還是讀完」、「看妳以後的工作，要公職或國營的還是有畢業證書才好」、「好好念完吧，以後人生還很長，妳不知道妳什麼時候會用到」、「最好是念完，不然小孩出來後跟老公吵架離婚還找不到工作」、「妳的人生不是只有當媽」、「經濟獨立才比較有底氣」、「大學同學孕期是有來上課，大家都很體諒她，也沒什麼異樣眼光」。

有數名網民稱自己亦是大學期間懷孕，有的休學後再復學，甚至是丈夫出軌後離婚後，「人生自己負責，選哪條都沒錯，不要造成家人負擔就好復」，亦有人稱見過有同學是挺着大肚子去完成學位，認為現時大學都容許懷孕後繼續學業，兩者不一定不能共存。

也有網民建議樓主想清楚是否生下小朋友，留言稱「想清楚再決定要不要生，大四還有好幾年美好時光讓妳去探索世界，小孩生了之後就真的沒有回頭路，而且生活都在忙照顧孩子」、「大學玩到不能畢業還要懷孕？妳要不要好好思考一下妳的人生都在做什麼」、「妳為了男友為了小孩放棄即將到手的畢業證書，那他為了妳放棄了什麼努力了什麼？」。